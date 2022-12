Inglaterra – Francia online, hoy: cómo va el partido del Mundial de Qatar en directo gratis

Inglaterra y Francia se ven las caras en el Estadio Al Bayt en el choque correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Está en juego el último billete para las semifinales de la Copa del Mundo y la vigente campeona quiere robárselo a un combinado inglés que continúa soñando con ganar su segundo trofeo en esta competición. En OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este apasionante Inglaterra – Francia.

Inglaterra – Francia, en directo

¡Comienza la segunda mitad!

Está en marcha ya el segundo tiempo de este apasionante Inglaterra 0-1 Francia. Sacó de centro el conjunto británico.

Vaya partidazo

Hemos vivido, sin duda, la mejor parte en estos cuartos de final del Mundial de Qatar. Ahora quedan por delante 45 minutos que van a ser vibrantes porque Inglaterra quiere el empate como sea.

El gol del partido

Tchouaméni fue el autor del único tanto que ha habido hasta el momento. Un misil del centrocampista galo se coló por la portería de Pickford a más de 100 km/h. Además, Lloris ha hecho varias intervenciones salvadoras. Revive el tanto del futbolista del Real Madrid pinchando en este enlace.

¡Descanso!

Terminó la primera mitad de este increíble encuentro que estamos viviendo de cuartos de final. Francia va ganando 0-1 a Inglaterra.

Minuto 45+4

Córner a favor de Inglaterra. Colgó Foden el cuero y fue muy largo, así que no hubo peligro.

Minuto 45+2

La mueve Francia dejando que pase el tiempo.

Minuto 45

¡Se añaden 4 minutos a la primera mitad!

Minuto 45

Centro de Bellingham que repele Varane.

Minuto 43

Amarilla para Antoine Griezmann por frenar un contragolpe que quería iniciar Walker.

Minuto 41

Centro muy pasado que consigue salvar Harry Kane, pero no había ningún compañero para coger ese pase.

Minuto 39

¡¡A las nubes Mbappé!! Jugada ensayada en una falta que terminó centrando Theo Hernández y la volea del delantero del PSG se fue muy alta.

Minuto 38

Falta de Henderson sobre Mbappé, pero no hubo cartulina amarilla.

Minuto 36

Kylian Mbappé está un poco desaparecido en Francia y también Foden en el cuadro inglés.

Minuto 34

Insiste Inglaterra cerca del área de Francia mientras los de Didier Deschamps esperan aprovechar algún contragolpe.

Minuto 30

En el saque de esquina la acabó despejando Rabiot tras unos segundos de rechaces en el área chica.

Minuto 29

¡¡Paradón de Lloris!! Disparo lejano y muy potente de Harry Kane y su compañero en el Tottenham voló para mandar el balón a córner.

Minuto 27

¡No lo pita! Se revisó la jugada y se tardó más de un minuto, pero el colegiado dice que siga el juego. Posiblemente sea porque la acción fue fuera del área, porque parecía muy claro el derribo.

Minuto 25

¡Reclama penalti Inglaterra! Upamecano derribó a Kane y el colegiado no lo señaló. Puede que no entre el VAR porque parece que es fuera del área.

Minuto 22

¡La ha tenido Harry Kane! Vaya movimiento del delantero del Tottenham, que consiguió quedarse solo ante Lloris. Intentó picarla pero la sacó el guardameta francés.

Minuto 20

Falta muy peligrosa para Inglaterra al borde del área. Al lanzamiento fue Luke Shaw y el lateral izquierdo mandó el balón muy centrado, por lo que la detuvo sin problemas Hugo Lloris.

Minuto 17

¡Goool de Francia! ¡Goool de Tchouaméni! Vaya golazo del centrocampista del Real Madrid. Buena acción colectiva de los galos, que llevaron el cuero de una banda a otra. Finalmente Griezmann se la dio al mediocentro, que disparó desde fuera del área y batió a Pickford por el palo largo.

Minuto 15

Gran anticipación de Rabiot. Mbappé centró al segundo palo y Dembélé remató muy mal casi sin ángulo y muy forzado.

Minuto 14

Buen robo de Harry Kane, pero estaba muy solo y tenía mucho campo por delante para correr, por lo que optó por frenarse.

Minuto 11

Centro de Dembélé desde el costado derecho y Giroud saltó en plancha para rematar, pero el testarazo fue centrado y acabó en los guantes de Pickford.

Minuto 10

El primer córner del partido es para Francia. Lo metió Griezmann en el área y lo despejó un futbolista inglés en el primer palo.

Minuto 9

Centro bastante bueno de Dembélé, pero lo sacó la defensa inglesa.

Minuto 7

Centro de Mbappé y Giroud intentó rematar ¡de escorpión! El máximo goleador de la historia de la selección francesa no golpeó el balón e Inglaterra alejó el peligro.

Minuto 6

Falta que metió Inglaterra en el área pero se señaló fuera de juego de un futbolista británico.

Minuto 3

Centro de Harry Kane que taponó Upamecano. La jugada nació con un robo de Saka a Tchouaméni.

Minuto 2

Primer contragolpe de Francia. Lo llevó Theo y se la dio a Mbappé pero Inglaterra tuvo tiempo para replegarse y colocarse.

¡Comienza el partido!

Rueda el balón ya en el Estadio Al Bayt. Sacó el combinado galo de centro. En marcha este apasionante encuentro.

¡5 minutos!

En apenas 5 minutos rodará el balón en el Estadio Al Bayt. Los jugadores saltan al verde y escucharán los himnos nacionales antes de hacer el protocolario pasamanos y la posterior foto de equipo. Además, los capitanes harán el sorteo de saque.

Marruecos espera

Marruecos se impuso por 1-0 a Portugal con el solitario gol de En-Nesyri. Esto quiere decir que Cristiano Ronaldo y el combinado luso se vuelven a casa y los africanos han vuelto a dar la sorpresa y se plantan en las semifinales, donde disputarán su partido ante el ganador del Inglaterra – Francia. La crónica, pinchando aquí.

La previa

Este es el gran choque de los cuartos de final, que, además, pone el colofón a esta ronda. Dos de las grandes selecciones europeas se ven las caras en un choque en el que una se despedirá del Mundial de Qatar 2022 y la otra se enfrentará a Marruecos en las semifinales. Es un duelo con sabor a final. Puedes leer la mejor previa pinchando aquí.

Alineación de Inglaterra

También se ha hecho oficial la alineación de los británicos. Pese a volver tras el susto que recibió su familia, Raheem Sterling no parte de inicio en el once de Gareth Southgate. Así salen los Three Lions: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice, Bellingham; Foden, Kane, Saka.

Once de Francia

Ya conocemos a los elegidos por Didier Deschamps para intentar asaltar el Estadio Al Bayt y conseguir ese billete que te lleva a las semifinales del Mundial de Qatar. Les Bleus salen con su once de gala. Esta es la alineación: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot, Griezmann; Dembélé, Giroud, Mbappé.

A qué hora empieza el Inglaterra – Francia

El Inglaterra – Francia de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 que se jugará en el Estadio Al Bayt está programado para las 20:00 horas, las 19:00 horas en las Islas Canarias.

Por dónde ver en TV el Inglaterra – Francia

El partido entre Inglaterra y Francia de los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 podrá verse por televisión en directo a través del canal de pago Gol Mundial. Además, en OKDIARIO te vamos a contar el minuto a minuto de todo lo que suceda en este apasionante duelo.

Final anticipada

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Inglaterra – Francia de los cuartos de final del Mundial de Qatar que se disputará en el Estadio Al Bayt. Este choque tendrá de todo, así que les invitamos a acompañarnos en este apasionante duelo.