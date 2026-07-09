Gavi: «Nuestra mayor fuerza es que todos remamos en la misma dirección»

Gavi volvió a poner el foco en el mayor patrimonio de la selección española: el grupo. El centrocampista del Barcelona compareció en la previa del encuentro frente a Bélgica y dejó claro que el éxito del equipo de Luis de la Fuente no depende únicamente del talento de sus futbolistas, sino de la unión que existe dentro del vestuario. Para el internacional, todos los jugadores se sienten importantes, jueguen o no, y esa es una de las grandes razones por las que España vuelve a soñar con conquistar un Mundial.

«Es importante que todos tengamos las cosas claras, juguemos o no juguemos. Somos una selección y hay que representar al país de la mejor manera. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena», afirmó. Gavi insistió en que el compromiso colectivo está por encima de cualquier situación individual. «Lo importante es que estemos todos unidos», añadió.

El andaluz también explicó cómo es el día a día dentro de la concentración. «Estamos todos muy unidos y nos hacemos muchas bromas en los entrenamientos. Eso no quita que cuando llegue el momento de competir, compitamos al máximo. Estamos felices», comentó. Además, destacó la importancia que están teniendo los futbolistas que parten desde el banquillo. «El otro día se vio. Entraron los suplentes y ganaron el partido. Esa es una de nuestras mejores virtudes. En cualquier momento te puede tocar jugar», señaló.

Sobre el duelo frente a Bélgica, Gavi prefirió alejarse del cartel de favorito que muchos conceden a España tras eliminar a Portugal. «Nunca me gusta hablar de favoritos porque eso hay que demostrarlo en el campo. Bélgica es un rival muy difícil, igual o más que Portugal incluso. Nosotros tenemos que tener las cosas muy claras», aseguró. El centrocampista también señaló a Doku como el futbolista más peligroso del conjunto belga. «Tiene magníficos jugadores en todas las posiciones. Su estrella más grande es Doku y sabemos el nivel que tiene», explicó.

Para Gavi, la continuidad del grupo desde la llegada de Luis de la Fuente es otro de los factores que explican el crecimiento de la selección. «Desde que el míster llegó prácticamente somos el mismo grupo. Hemos ganado la Nations League, la Eurocopa, jugamos otra final de la Nations y ahora estamos en cuartos de un Mundial. Estoy tranquilo y confío plenamente en este equipo», concluyó.