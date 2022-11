Estados Unidos mantiene vivo el sueño americano

Estados Unidos ha hecho los deberes y estará en octavos de final del Mundial de Qatar 2022 tras superar a Irán por 0-1. El combinado americano se hizo con el control del partido desde el inicio anulando por completo combinado iraní. Pulisic adelantaba a los de Gregg Berhalter en el minuto 38 tras una magnífica combinación entre McKennie, Dest y el Capitán América que culminó con el primero del partido.

La acción del gol supuso la lesión del delantero del Chelsea que tuvo que ser sustituido al descanso. Tras los primeros 45 minutos, el resultado era la mejor noticia para los de Queiroz porque el marcador podría haber sido más abultado ya que le anularon un gol a Weah en la última jugada por fuera de juego.La segunda mitad siguió la tónica de la primera, con Estados Unidos dominando e Irán sin ideas.

Los americanos no terminaban de rematar la faena, el marcador seguía siendo muy corto y un gol de Irán les dejaba fuera. En el minuto 64 la tuvo Taremi pero se marchó fuera. Gregg Berhalter apostó por encerrarse atrás y sacó a varios zagueros para defender el resultado. Estados Unidos renunció a atacar, cedió el balón a Irán y se dedicó encerrarse atrás y defenderse de las posibles acometidas de los iranís que reclamaron penalti en una de las últimas jugadas pero no hubo nada. Al final, no se movió el marcador y los americanos están en octavos donde se enfrentarán a Holanda.

Así jugó Irán

Irán apostó por un esquema bastante ofensivo (4-2-3-1) con Azmoun como único punta y Taremi por detrás, de mediapunta, arropado por Gholizadeh y Hajsafi en los costados. Los de Carlos Queiroz estaban muy encerrados atrás y eso permitía a los centrocampistas de Estados Unidos jugar con comodidad. Así llegó el gol en contra en una primera parte para olvidar. El conjunto iraní no se parecía en nada al de los anteriores partidos, no tiraron a puerta en los primeros 45 minutos.

Así jugó Estados Unidos

Estados Unidos apenas introdujo cambios en el once con respecto al que se enfrentó a Inglaterra con Sargent como principal novedad. Lo que sí cambió fue el esquema. Esta vez, el seleccionador americano apostó por un 4-3-3. Pulisic adelantaba a los suyos tras una asistencia de Dest. El delantero del Chelsea se dejó la vida por adelantar a su país y terminó tocado tras chocar con el portero en la acción del gol. Justo antes del descanso le anularon el segundo a los americanos, obra de Weah.

MVP: McKennie

Weston McKennie llevó la batuta del partido y dirigió las operaciones de Estados Unidos desde el centro del campo. El futbolista de la Juventus se inventó un pase magnífico para Dest, que se desmarcó muy bien por la derecha, para ceder para que Pulisic anotara el primer tanto. El 8 del cuadro americano hizo un auténtico partidazo y fue clave para que los suyos sumaran la primera victoria en este Mundial.