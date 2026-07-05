El entrenador de Canadá tras perder ante Marruecos: «Prefiero ser nosotros que ellos»

Pese al contundente 0-3 que logró Marruecos ante Canadá para el pase a cuartos de final, Jesse Marsch, el seleccionador de los anfitriones, tiró de orgullo para valorar la participación de sus jugadores en este Mundial 2026. Sus declaraciones tras el pitido final, aún con el calor del partido y los golpes en el tramo final, han generado cierta polémica en las redes sociales.

«Prefiero ser nosotros que ellos», confesó Marsch en relación al desempeño que demostraron sus jugadores frente a los marroquíes, que llevaron el peso del partido y tuvieron más ocasiones durante los 90 minutos, aunque su falta de puntería y claridad en los metros finales les penalizó en demasía. Marruecos exprimió al máximo sus cualidades, sus armas, y por eso pasó de ronda.

«Fuimos el mejor equipo», afirmó Jesse Marsch sin vacilaciones, seguro de que Canadá mostró al mundo una versión mejor que la de Marruecos, aunque a los hechos, mucho menos efectiva en los metros finales, como reconoció en la letra pequeña: «Ellos hicieron un par de jugadas más, pero el problema no fue la intensidad. Tuvieron un poco más de calidad en el último tercio y a nosotros nos faltó capacidad para crear cuando más lo necesitábamos».

Y es que al partido estuvo 0-0 durante prácticamente 50 minutos, tiempo en que Canadá tuvo alguna que otra ocasión más que Marruecos, sobre todo en una acción a los 10 minutos de juego donde Bono se alzó como salvador. Pero llegado a ese minuto 50, una jugada ensayada de los marroquíes, con Hakimi como lanzador y Ouhane como rematador, destrozó a Canadá.

El partido entró desde ese punto en una nueva fase donde Marruecos replegó y esperó ante la falta de ideas de una Canadá que sí, tuvo más la pelota, pero no supo romper el entramado defensivo. Así, en dos contras rápidas impulsadas y dirigidas por Brahim, Ounahi y Rahimi sentenciaron la eliminatoria.

«Hoy no hemos definido y cuando nos han marcado ha cambiado el partido», explicaba Marsch sobre el devenir del partido, reconociendo que Marruecos aprovechó cada una de sus oportunidades, aunque a los puntos Canadá demostró ser mejor equipo pese a su eliminación y 0-3: «Por eso, hemos encajado tres goles, pero el impacto que hemos tenido nos ha hecho mejores que el 17 del mundo».

Desde las redes sociales se le acusa a Jesse Marsch de una escasa capacidad de crítica tras la eliminación de Canadá, una de las anfitrionas de este Mundial 2026 que, para éste, ha estado «compitiendo a un nivel que no podíamos haber soñado hace diez años».

Quizá desde esa premisa, desde ese punto en el que Canadá no está entre las grandes potencias, es desde donde el seleccionador analiza este partido con tanto positivismo pese a la eliminación en octavos de final y el 0-3 encajada por parte de una Marruecos que sentenció al contragolpe cuando más volcada estuvo el país norteamericano: «Hemos demostrado en este torneo que podemos ganar grandes encuentros. Si antes de empezar me hubieran dicho que iba a llegar a dieciseisavos, me hubiese quedado bastante satisfecho».