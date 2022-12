Didier Deschamps compareció ante los medios de comunicación después de que Francia perdiese la final del Mundial contra Argentina en Lusail. Ambos equipos lo dieron todo en un duelo que se decidió en la tanda de penaltis. El seleccionador francés explicó no se quiso quejar del arbitraje, aunque aseguró que «Argentina no ha tenido mala suerte» en este Mundial.

¿Cómo está?

«Evidentemente, ha sido un partido complicado contra un rival con mucha energía y agresividad. No hemos jugado bien por diferentes motivos, pero pudimos empatar. Eso nos hace sentirnos un poco peor, porque lo podríamos haber conseguido. En el último minuto de la prórroga podríamos haber ganado el Mundial. Argentina tiene calidad y agresividad. No les quitamos mérito. Ha sido cruel porque tocábamos el trofeo de cerca. Ahora, explicar por qué no lo hemos conseguido es complicado. Nos ha faltado algo de fuerzas, pero luego mejoramos con la entrada de jugadores menos experimentados, pero con calidad. Hemos hecho todo lo posible para ganarnos el derecho a soñar, aunque no se materializó».

Continuidad

«El resultado no nos ha favorecido, pero no voy a responder hoy. Estoy muy triste. A principio de año tendré una reunión con mi presidente y les informaremos».

Situación física

«Toda la plantilla ha tenido que vivir esta situación. Nos ha podido afectar física y mentalmente. No tenía dudas con el once inicial, porque estaban entre comillas en forma. Hemos tenido cuatro días para recuperarnos, pero un día menos que ellos. No hay excusas».

Cambios antes del descanso

«Se debió a motivos tácticos. Quería cambiar el ritmo de juego y no les quiero culpar. Queríamos optar por un cambio de demarcación. En el fútbol todo pasa muy rápido, todo es posible y hoy nos dimos cuenta de que así es».

Arbitraje

«Hubiera preferido que no me hiciera esta pregunta. Su actuación ha sido la que ha sido y no estoy aquí para juzgarla. Hay decisiones cuestionables. Antes de este partido, Argentina no es que haya sido beneficiada, pero tampoco ha tenido mala suerte con el arbitraje. Eso sí, no les resto mérito. He podido hablar con un miembro del cuerpo arbitral y no voy a entrar en detalles».

Mbappé

«Es la final de los récords. Ha hecho una gran final y por eso estaba tan triste».

Futuro del fútbol francés

«La selección francesa siempre cuenta con una reserva considerable de jugadores. Antes de esta competición muchos no tenían experiencia y otros podrían entrar en las convocatorias. Tenemos buenos jugadores experimentados para ayudar a los jóvenes. Tenemos mucha calidad y muchos jugadores donde elegir. Somos finalistas en la Eurocopa, ganamos el Mundial, la Liga de Naciones y hemos llegado a la final. De aquí a que cumplan 30 años queda mucho. Tenemos un buen equilibrio con jugadores jóvenes».