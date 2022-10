Chanel presenta el himno de la selección en el Mundial de Qatar

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha presentado este viernes el himno de la selección española de fútbol en el Mundial de Qatar 2022. El tema correrá a cargo de Chanel Terrero. La artista española ha asegurado que TOKE, la canción que ha compuesto para el combinado de Luis Enrique, tiene «mucha magia», pero que no tiene «nada que ver» con el popular tiki taka.

El presidente de la RFEF espera que el tema les de «suerte» en Qatar, y afirma que si lo hace «sacaremos a hombros a Chanel». «Creo que muchas selecciones tienen posibilidades en el Mundial y que España es una de ellas, pero si TOKE nos trae suerte, sacaremos a hombros a Chanel. Es una artistaza y nos va a poner las pilas y a enchufar al máximo para estar a tope con la selección», celebró Rubiales en la rueda de prensa de presentación de la pieza.

«Está escrita hace unos meses. Es un temazo y es la mejor canción para representar a RTVE. Hemos elegido la que pensamos la mejor para el Mundial, es una propuesta muy competitiva», subrayó María Eizagirre, directora de Comunicación y Participación de la cadena pública, que confirmó que este fin de semana se podrá escuchar «un trocito pequeño» y ya el próximo 24 de octubre se dará a conocer «en exclusiva el videoclip en RTVE». A partir de las 00.00 del 25 de octubre, la canción estará ya en todas las plataformas.

🎶 Con mucho “TOKE”, la @SEFutbol ya está en modo #RumboACatar ⚽️ Chanel (@ChanelTerrero) le dará su “toke” particular a los partidos de nuestra Selección en el Mundial 💪🏻 Ahora, ¡a triunfar desde el primer “toke” de balón! 📸 @rtve pic.twitter.com/PfNyIfdrcM — RFEF (@rfef) October 14, 2022

El dirigente está «seguro» de que la canción será «el himno en el autobús en esos minutos que se hacen a veces eternos y otros muy cortos», aunque pidió en tono bromista de no ponerle en el «compromiso» de decir si algún internacional la bailará junto a Chanel, que destaca por sus coreografías, aunque «seguro que alguno baila muy bien y no lo hace tan mal».

«Estoy muy feliz por Sony, por nosotros y por contar con una artista de primer nivel y un orgullo para nuestro país. La selección también es pasión y para alguien que quiere a su país y ama el fútbol, su selección es lo máximo», sentenció Rubiales, que entregó a Chanel una camiseta de la Roja con su nombre y el número 10.

«Tiene mucha magia»

Por su parte, la artista, que terminó tercera en el pasado festival de Eurovisión, aclaró que TOKE «no tiene nada que ver» con el tiki taka, el estilo que marcó la mejor época del fútbol español a nivel de selecciones. «No surgió así, pero es gracioso y me gusta», comentó.

Además, tampoco pensaba en el Mundial cuando la compuso hace unos meses. «Tiene mucha magia. Viene de la primera vez que me metí en estudio y la primera que compongo. Es tan increíble que dije que fuera mi siguiente single y luego surgió esta oportunidad», detalló Chanel.

La cantante remarcó que su letra «es la original, la del 16 de abril» y que no la ha modificado por el Mundial, y admitió que tiene «nervios 2.0» por la repercusión que va a tener probablemente. «No es como Eurovisión, pero es una sensación de masas parecida. Esto es a lo que me dedico y dedico mi alma y mi tiempo a hacer bien mi arte y dar lo mejor de mí, y mi equipo también», aseguró Chanel, que comparte con la selección el tener «un espíritu de equipo superimportante y también la disciplina».