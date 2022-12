Casillas la vuelve a liar en las redes tras opinar sobre el polémico penalti pitado a Argentina

Casillas fue uno de los protagonistas durante el Argentina-Croacia tras dejar claro que no había visto penalti sobre Julián Álvarez en la retransmisión del partido y la leyenda del fútbol español sigue en sus trece. Dominik Livakovic no cometió penalti sobre el futbolista del Manchester City.

Casillas ha vuelto a pronunciarse este miércoles en las redes sociales sobre la polémica acción que fue clave en el triunfo de Argentina ante Croacia en la semifinales del Mundial de Qatar. El ex del Real Madrid dejó claro que está «totalmente de acuerdo» en un mensaje que explicaba los motivos por los que la acción no había sido penalti.

Datos importantes por lo que no se debió sancionar penal:

El pie derecho del portero siempre está en el piso, el contacto es inevitable por la inercia de la jugada, el balón. Nunca existe zancadilla el contacto es inevitable. pic.twitter.com/dY5X3ifG3R — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) December 14, 2022

«Datos importantes por lo que no se debió sancionar penal: El pie derecho del portero siempre está en el piso, el contacto es inevitable por la inercia de la jugada, el balón. Nunca existe zancadilla el contacto es inevitable», explicó el ex árbitro Felipe Ramos Rizo a la vez que aporta imágenes sobre el choque entre el portero de Croacia y el delantero de Argentina.

Las arden con Casillas

Casillas se mojó con respecto al penalti pitado por Orsato a favor de Argentina y los usuarios de la redes sociales se cebaron con el ex portero. A la conclusión, Modric dio la razón al portero tras mostrar en zona mixta su sorpresa por pitarse el penalti en cuestión.»No era porque él tira y se choca con nuestro portero. Va a por él. No puedo creer que se haya pitado este penalti. Esto cambia un poco el partido, pero bueno ya está. Como he dicho, ahora toca recuperarse e intentar ganar el próximo partido», afirmó el jugador del Real Madrid.