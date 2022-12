Casillas se moja con el polémico penalti con el que se adelantó Argentina

Iker Casillas regresó a las retransmisiones del Mundial de Qatar 2022 como comentarista para el Argentina–Croacia de semifinales y volvió a encender las redes. El que fuera portero de España y campeón del mundo en 2010 no se perdió el encuentro entre balcánicos y albicelestes por una plaza en la final del domingo. Volvió a su puesto habitual durante esta cita mundialista en TVE y no dejó indefirente a nadie al defender a Livakovic en el penalti que pitaron al meta croata.

Casillas no dudó en señalar que el meta croata no puede hacer nada en la acción en la que Daniele Orsato acabó pitando penalti a favor de Argentina. Apuntó que es Julián Álvarez el que hace falta a Livakovic y no lo contrario, coincidiendo con el otro comentarista, Javi Martínez, en que no era pena máxima.

Casillas es un terrorista arbitral. Cómo no va a ser eso penalti dios de mi vida. — SergioΩhm (@SergioFrami) December 13, 2022

Las redes no dudaron en responder al que fuera portero del Real Madrid y del Oporto, como suele ser costumbre cada vez que comenta un partido. También atacó a los albicelestes en el segundo gol, señalando que Julián Álvarez había marcado «entre rebote y rebote».

Madre mía casillas, jugadon y dice que es suerte, arranca desde su casa — raul gonzalez perez (@ulragp) December 13, 2022

Escuchar a Casillas llorando xq Argentina va ganando 2-0 a Croacia es poesía pura 🤣🤣🤣🤣🤣 — Fofi (@Fofi666) December 13, 2022

Los comentarios de casillas en el partido #ArgentinaVsCroatia son como depilarse con aceite de una freidora después de hacerte unas croquetas — ovetus ✈ (@ovetus09) December 13, 2022