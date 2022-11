Qatar es el centro del mundo estas semanas. Allí están las mejores selecciones del planeta, pero también infinidad de personalidades relacionadas con el fútbol, artistas… Precisamente, este martes coincidieron en Doha Iker Casillas, ex capitán de la Selección y ahora comentarista de TVE, y Omar Montes, cantante que actuará en el FIFA Fan Festival este mismo miércoles.

Un encuentro que está dando mucho que hablar en las redes sociales, sobre todo a raíz de la foto publicada por ambos en sus respectivos perfiles de Instagram. «Tus príncipes favoritos, bebé», escribieron junto a la imagen en la que aparecen abrazados con los pulgares arriba tras coincidir aparentemente en el mismo restaurante para cenar.

Será hot 30 de noviembre cuando Omar Montes actúe en el FIFA Fan Festival y el cantante en su día quiso pronunciarse sobre la polémica que rodeó su participación, asegurando que acude a Doha «para apoyar a la Selección Española», dejando muy claro que «a mí quién me ha llamado ha sido la Real Federación Española de Fútbol, no los de Qatar. Si me llamaran ellos no iría».

«Sé cómo están de malamente las cosas con los derechos humanos. Los mandaría a la mierda. Yo no soy un embustero, ya digo que son unos cabrones», añadió un Omar Montes que no dijo nada respecto a cuánto cobrará por su actuación en el Mundial, pero las cifras que se han apuntado para otros artistas son muy elevadas, por lo que según medios especializados percibirá unos 300.000 euros por el mini concierto que dará esta tarde en el FIFA Fan Festival de Doha. Allí ha coincidido con Casillas, que además de comentar los partidos de España en TVE cumple con varios compromisos profesionales más en Qatar estas semanas.