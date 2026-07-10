Así ha quedado el partido de hoy en el Mundial 2026: resultado y goles de los cuartos de final del jueves 9 de julio

El Mundial ya ha llegado a la ronda de cuartos de final y lo ha hecho con el Francia – Marruecos, un gran encuentro que ganaron los europeos, convirtiéndose así en el primer equipo clasificado para semifinales del Mundial 2026. Con goles de Mbappé y Dembélé, Francia llega a sus terceras semifinales consecutivas del torneo.

Resultado del Francia – Marruecos (2-0)

Ambas selecciones, que ya se enfrentaron en las semifinales del Mundial 2022, abrieron la ronda de cuartos, en la que hay otros tres partidos: España – Bélgica el viernes y Noruega – Inglaterra y Argentina – Suiza el sábado. Son cuatro duelos de los que saldrán los cuatro semifinalistas. El Mundial está en su fase más decisiva.

Y el primer equipo en semifinales es Francia, que derrotó a Marruecos con dos goles en la segunda parte. Realmente, los dos goles llegaron en un tramo de cinco minutos en los que la selección europea quitó las ilusiones a una Marruecos que se vuelve a estrellar ante Francia.

Mbappé, que falló un penalti en la primera parte, y Dembélé fueron los autores de los goles de una Francia que fue mejor que Marruecos, pero que necesitó dos acciones individuales para pasar a semifinales. Los galos -con una generación dorada que dura en su base principal ocho años- esperan a España o Bélgica en semifinales.