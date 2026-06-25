Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles del miércoles 24 de junio

Arranca la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Un día en el que se definieron los equipos clasificados para la siguiente ronda del Grupo A, B y C. Como novedad, se jugaron los partidos de cada uno de ellos en horarios unificados. Se produjeron varias sorpresas, como la victoria de Suiza y de Bosnia, las goleadas de Marruecos. Brasil y México y el bombazo de Sudáfrica.

Resultado del Suiza – Canadá

Suiza arrebata a Canadá la primera posición de grupo y les expulsa de su país. Tenían los canadienses la clasificación asegurada, pero la victoria les daba el privilegio de seguir en Vancouver hasta cuartos de final. Sin embargo, esa sede será para los helvéticos, que tuvieron de nuevo a Rubén Vargas y Johan Manzambi como líderes. Invictos terminan los europeos, que han enmendado el accidente contra Qatar de la primera jornada para remontar el vuelo y llegar a la siguiente fase como primeros.

Así quedó el Bosnia – Qatar

El sueño de la Qatar de Julen Lopetegui se acabó en Seattle ante Bosnia y Herzegovina. La selección balcánica superó por 3-1 a la anfitriona de 2022 en la tercera y última jornada del Grupo B del Mundial. Este resultado elimina a Qatar, que finaliza en última posición del grupo, y deja a Bosnia con muchas opciones de clasificar a los dieciseisavos como una de los mejores terceras. El joven Alajbegovic abrió la lata con un golazo y un tanto en propia puerta de Al Brake amplió la renta. Al Haydos recortó distancias para Qatar, a la que el poste le privó del empate. Los de Lopetegui tuvieron opciones, pero tras el tanto del bosnio Mahmic no hubo margen para repetir el ‘milagro’ de Suiza.

Cómo quedó el Marruecos – Haití

Marruecos ha ganado este jueves por 4-2 a la selección de Haití en la tercera y definitiva jornada del grupo C del Mundial 2026. Los norteafricanos avanzan a dieciseisavos de final como segundos por detrás de Brasil. En Atlanta, comenzaron activos los marroquíes por obra de Bilal El Khannouss, pero encajaron un golpe en el minuto 10 porque Josué Casimir amortiguó un balón bombeado en zona de tres cuartos y fraguó el 0-1 en el primer ataque peligroso del equipo caribeño, que ya ni aspiraba a ser de los mejores terceros de esta fase.

Resultado del Escocia – Brasil

La pentacampeona ha cerrado este jueves una notable fase de grupos que ya la sitúa, por lo menos, entre las candidatas. La selección brasileña comenzó con un empate ante Marruecos (2-2) que no le diferenció demasiado de sus antecesoras, pero cogió confianza goleando a Haití (3-0) para terminar diciendo «aquí estoy yo» arrasando a Escocia (0-3). El gran protagonista, Vinicius.

Cuánto ha quedado el Sudáfrica – Corea del Sur

Un solitario gol de Thapelo Maseko clasificó, por primera vez en la historia, a Sudáfrica para las eliminatorias en un Mundial, tras derrotar (1-0) a Corea del Sur en la tercera y última jornada del grupo A de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, disputada en el Estadio BBVA de Monterrey.

Cómo ha quedado el República Checa – México

La selección de México venció por 0-3 a la de Chequia este miércoles, madrugada del jueves en España, en la última jornada del Grupo A del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, tres puntos que permite a los mexicanos cerrar la primera fase con fiesta y pleno, por primera ves en una cita mundialista, en un Estadio Azteca que también vio al portero Guillermo Ochoa jugar su sexta Copa del Mundo.