Sudáfrica da la sorpresa y deja en barbecho a Corea del Sur

¿Quién dijo que la fase de grupos de un Mundial de 48 selecciones es aburrida? ¿Y sencilla? La primera respuesta la tiene Sudáfrica, poniéndole emoción y dando la sorpresa, firmando su clasificación para las eliminatorias cuando nadie les esperaba. La de la segunda la ha comprobado Corea del Sur. Llegaban los asiáticos como absolutos favoritos, por las sensaciones que habían dejado en los dos primeros encuentros. Pero esa buena imagen, si no se materializa, no sirve de nada.

Llegaban los Bafana Bafana con la oportunidad de hacer historia. Ya lo hicieron en 2010 albergando el primer Mundial en suelo africano, pero no estuvieron a la altura pese a ganar en su debut y cayeron en la fase de grupos. Se cambiaron las tornas 16 años después. Pésima impresión en el estreno, que también fue contra México, pero un punto contra la República Checa, cuando estaban ya desahuciados, les invitaba a soñar. Y vaya si lo hicieron.

Soñaron tanto que lo lograron. Thapelo Maseko fue el encargado de hacer el gol sudafricano que les conduce directos a los dieciseisavos de final. No tendrán que esperar, se clasifican como segundos del grupo A. En barbecho se queda Corea del Sur, que deberá esperar a que haya tres terceras de grupo peores –puesto que Escocia ya lo es– para verse en las eliminatorias.

Una Corea sin ton ni Son

Confiada salía Corea del Sur al terreno de juego en Monterrey ante una selección que, sobre el papel, era más débil. Pero esto es un Mundial, amigos, y no te puedes dejar en el banquillo al mejor jugador de tu historia. Mucho menos si no tienes la clasificación atada. Eso hizo el seleccionador surcoreano con Son Heung-min. El ex del Tottenham había estado en el foco por diversas polémicas con la prensa de su país durante esta aventura mundialista y, de cara al duelo decisivo, no fue de la partida.

Quizás no hubiera servido de nada ponerlo de inicio, pero lo cierto es que, una vez entró, Corea se hizo con el control del partido. Fue tras una primera parte en la que Sudáfrica había sido quien había dominado, teniendo las mejores oportunidades, aunque sin un peligro excesivo. Tomó Son el mando y el partido empezó a inclinarse a favor de los asiáticos, a los que el empate les servía. Jugar con eso fue su sentencia.

Porque Sudáfrica estaba fuera. Era tercera pero con sólo dos puntos, por lo que estaba virtualmente eliminada. Necesitaban un gol que llegó a la contra. Ime Okon encontró en el área a Maseko, que remató de zurda al primer poste para marcar el 1-0. Apretaron los surcoreanos. No les quedaba otra. Y a punto estuvieron de empatar en el descuento, pero el remate de Park Jin-seop acabó en las manos de Williams.

Los sudafricanos viajarán ahora a Los Ángeles para afrontar la primera eliminatoria de su historia en un Mundial. Allí se han citado con Canadá, que ha perdido su condición de local al ser segunda de su grupo. Será uno de los cruces entre segundas que habrá en estos dieciseisavos. Por su parte, Corea tiene que esperar a que haya cuatro equipos peores y cerrar su clasificación como una de las ocho mejores terceras.