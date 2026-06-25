México sueña en grande en su Mundial goleando a la República Checa

Canta el Azteca y canta todo México al ritmo mariachi de «Sigo siendo el rey». Lo hacen por una selección que les está haciendo soñar en grande en este Mundial. Su Mundial. El tercero que celebran, aunque esta vez de la mano de Canadá y Estados Unidos, donde se jugará el grueso en el tramo final. Y, desde hoy, el primero en el que firman un pleno de victorias en la primera fase. Sabían ya que liderarían, pasara lo que pasara, el grupo A, pero no era suficiente. La República Checa estaba obligada a ganar, pero no estaban dispuestos los hombres de Javier Aguirre a regalar nada. No lo hicieron.

Hubo que esperar, eso sí, a la segunda mitad. En ella, llegaron los goles de Mateo Chávez, de Julián Quiñones y de Álvaro Fidalgo. La grada de este histórico estadio, donde alcanzaron la gloria Pelé y Maradona, rugía con los goles de La Tri, como también harían para ver al Memo Ochoa debutando en su cuarto Mundial, aunque ha formado parte de la selección mexicana en los seis últimos. Aguirre le quiso rendir un homenaje y no dudó en darle minutos con el partido ya resuelto.

Porque México era una fiesta. Y no era para menos. Ganaron en el partido inaugural a Sudáfrica, vengándose de lo sucedido en el debut de 2010 y certificaron la primera posición del grupo haciendo lo propio ante Corea del Sur. Faltaba redondear esta fase con un nuevo triunfo ante una República Checa que se jugaba la vida y que terminó muriendo en este Mundial a costa de una anfitriona que quiere romper su techo.

México hace pleno

Los checos estaban como un funambulista sobre la cuerda y sin una red que les sujetara. Llegaron tras superar a Dinamarca en una repesca agónica que llegó a penaltis y, ya en el Mundial, se vieron remontados por Corea y sorprendidos también por Sudáfrica, que les rascó un empate al final. Obligados a ganar llegaban y, aunque su rival no se jugaba nada, tenían a todo un estadio en su contra.

Y acabaron perdiendo el equilibrio y cayendo después de una primera parte en la que no asumieron riesgos. Mucha especulación sobre el terreno de juego, conscientes de que cualquier error les mandaba a casa. Sabía de ello un Vasco Aguirre que es perro viejo en esto del fútbol. Aguardaron al más mínimo error y, cuando la necesidad llevó a los checos a precipitarse, allí apareció México para aprovecharlo.

En una transición rápida, Chávez aprovechó para plantarse solo ante Kovar y batirle por bajo. Obligados a remontar, no les dio tiempo a los checos para reponerse cuando Quiñones, héroe en el estreno contra Sudáfrica y autor del primer gol de este Mundial, les ejecutaba definitivamente.

Con todo decidido, bajaron los brazos los europeos. Llegaba el momento del homenaje a Ochoa, que entraba por Rangel. El cambio de portero animaba a México a exhibirse y llegó entonces Álvaro Fidalgo, un asturiano que encontró su sitio en el fútbol mexicano y que decidió agradecerle al país todo lo que le había dado jugando para ellos. Falló Santi Giménez, pero el rechace le cayó a Alvarado, que asistió al futbolista del Betis para que redondeara la fiesta.