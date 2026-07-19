Así es el balón de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

El Mundial 2026 afronta su gran final en Nueva York con un duelo legendario entre España y Argentina. El balón para este gran partido ya está listo y tendrá un diseño personalizado. Una pelota que ya cambió de color para la semifinal y que ahora recoge novedades en la final de la Copa del Mundo.

El nuevo esférico supone una evolución del Trionda, balón oficial de la competición presentado en octubre de 2025, pero mantiene la misma confección orientada a maximizar el rendimiento de los jugadores.

Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, adidas ha prescindido de los colores tradicionales y ha presentado un diseño específico que refleja la magnitud de los últimos encuentros del torneo. El Trionda final está inspirado en la pugna por el galardón más codiciado del fútbol. Su exclusivo acabado en oro evoca el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que el fondo negro realza el aspecto del balón.

El balón de la final también tendrá la inscripción de la fecha, este domingo 19 de julio, y el nombre de los finalistas: España y Argentina. En conjunto, ambos elementos brindan una identidad visual audaz y refinada para la recta final de la competición.

Un aspecto que hace único al balón es su homenaje a las 16 ciudades anfitrionas de este Mundial. El Trionda final también incorpora los últimos avances de la tecnología del balón conectado de adidas, que ofrece datos precisos y en tiempo real a fin de agilizar las decisiones del equipo arbitral y mejorar la información sobre los partidos.