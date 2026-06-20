Almirón se convierte en el primer expulsado por la ‘ley Vinicius’ tras insultar tapándose la boca

Primera gran polémica del Mundial. Miguel Almirón fue expulsado con roja directa después de dirigirse a Met Müldür, futbolista de Turquía, tapándose la boca con la mano sin saber qué estaba diciendo. Un gesto que la FIFA prohibió hacer a raíz del caso de Prestianni con Vinicius Junior en la pasada Champions y que provocó que el árbitro fuese al VAR para ver la imagen y dejar a Paraguay con uno menos durante toda la segunda parte.

Paraguay por aquel entonces iba por delante en el marcador gracias a un gol tempranero de Galarza. Ambos equipos estaban con mucha tensión acumulada al ser un duelo vital para seguir vivos en el Mundial y eso originó una pequeña tangana en el descuento de la primera mitad. El colegiado salvadoreño no dudó en seguir el protocolo que había dictaminado la FIFA en esta clase de acciones. Aunque no pudo verlo desde el césped, el VAR dirigido por el qatarí Al Marri le pidió que revisase la jugada.

Esta norma llegó hace unos meses como decisión de la FIFA tras la enorme polémica que ocurrió en el Benfica-Real Madrid en los playoffs de la Champions. El argentino Prestianni se encaró con Vinicius y este le acusó de haberle insultado de forma racista, aunque el del Benfica se había tapado la boca para evitar que ni el árbitro de campo ni el VAR pudieran demostrar la versión del brasileño.

En aquel entonces solo activaron el protocolo antirracista y Prestianni siguió jugando el partido. El Real Madrid apoyó a Vinicius y finalmente, la investigación de la FIFA acabó castigándole sin jugar el partido de vuelta y con dos partidos de sanción. Meses después, Almirón ha sido el primer jugador castigado por la ‘ley Vinicius’. Una acción que pone en alerta al resto de futbolistas, ya que han visto por primera vez que taparse la boca será castigado con la expulsión.