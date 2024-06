Si tienes gato esto que dicen los expertos te interesa: los motivos por los que tienes que dejar de darle estas famosas latas de comida

Hay unos motivos de peso por lo que tienes que dejar de darle estas famosas latas de comida a tu gato. Ha llegado el momento de empezar a cuidar un poco más a nuestra querida mascota de la mano de una serie de elementos que son fundamentales.

El gato de la casa se merece todos los cuidados posibles, dejando a un lado un tipo de comida húmeda que no es lo ideal. Cada mascota debe tener una comida recomendable y aceptada por los expertos veterinarios que son los que conocen bien a nuestros seres queridos.

Los expertos dicen esto que te interesa

Ante cualquier duda de alimentación, la mejor opción es acudir a un veterinario, merece la pena pagar la visita o pedir consejo a un experto que sabe muy bien qué es lo que le conviene a nuestro gato. La alimentación de las mascotas es tan importante como la de las personas, por lo que tocará estar pendientes de lo que nos pide el animal.

Como cualquier persona, el gato también tiene sus preferencias. Si nos ponen delante un filete de ternera de vaca gallega o un plato de coles con aceite y sal, lo más probable es que nos lancemos a por la primera opción. Siempre lo más sabroso es lo que se acabará convirtiendo en la mejor opción, pero como los seres humanos podemos elegir, a veces la lógica nos invita a comer más verduras.

Los animales son alimentados por nosotros, por lo que debemos escoger buenas marcas de referencia que puedan sentarle bien al animal. En el pienso o en las latas deben poder hacerse con toda la comida que les apasione y que acabe siendo la mejor opción posible para nuestra querida mascota.

Las latas de comida húmeda son el chuletón de ternera, les suelen encantar, pero siempre serán mejor para disfrutarlas en ocasiones especiales o cuando buscamos un buen aliado de nuestra salud. Necesitamos una serie de elementos que se mezclen para darnos lo mejor en muchos sentidos.

Una experta alerta en redes sociales de qué alimentos no debemos darles y cuáles sí para mantener la perfecta salud de nuestra mascota. Algo que debemos tener en cuenta y que quizás pongamos en práctica estos días. Toma nota de qué debes dar a tu gato y qué no.

Los motivos por los que tienes que dejar de darles estas famosas latas de comida a tu gato

Tu gato se merece lo mejor, es el ser que más queremos en casa y un miembro más de la familia que no debemos dejar de cuidar bien por nada del mundo. Queremos empezar a ver qué le damos de comer, con la mejor opción para ofrecerle esa comida espectacular que tanto nos gusta.

Este vídeo nace de una famosa tienda de animales, Patitas & Co. Responsable de este vídeo de TikTok en el que critican las marcas de comida más comerciales, teniendo en cuenta que ellos también venden comida para animales. Puede ser una estrategia de marketing o que responde a su experiencia con animales.

La realidad de este vídeo es que crítica a las marcas más comerciales en favor de las que venden en la tienda y también son más caras. Son tiempos de crisis para todos, también para las mascotas que ven en su comida un extra a final de mes para toda la familia que debemos tener en cuenta.

Ahorrar unos euros en su comida no es tan complicado, simplemente debemos dejar escapar las latas y apostar por el pienso. Aunque sea más caro suele durar más y no tendremos el dilema de saber si son o no más saludables, especialmente si estamos ante un tipo de comida que puede ser más barata y saludable.

La mayoría de los gatos domésticos están castrados, por lo que se recomienda un pienso que ayude a las vías urinarias que pueden presentar problemas. También es importante aportarle la mejor alimentación posible de la mano de un pienso que sea ligero. Especialmente sí estamos ante un animal sedentario.

Los gatos castrados suelen bajar mucho el ritmo, por lo que es importante ayudarles a comer bien con la ayuda de un pienso o comida húmeda que no les haga ganar kilos de más o pueden tener problemas a largo plazo. A la hora de alimentar bien a nuestras mascotas es importante, especialmente cuando se trata de un bien para ellos.

Podrán sentirse mucho mejor de la mano de una comida adecuada para ellos. Tampoco es recomendable darle comida de persona, ya que los seres humanos y los gatos no compartimos gustos. Aunque nos haga gracia compartir un poco de jamón,