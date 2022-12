El curioso motivo por el que tu perro tiende a acumular cosas todo el tiempo

Si tienes un perro como mascota, seguro que en alguna que otra ocasión has observado que tiene una extraña obsesión por acumular cosas. En un principio, no es un comportamiento por el que tengas que preocuparte ya que es algo normal entre los canes.

Tienen una tendencia natural a acumular todo tipo de objetos: calcetines, prendas de ropa, joyas, revistas… Por lo general, cuentan con un espacio favorito en el hogar donde guardan sus tesoros. Puede ser su cama, bajo un mueble o el sofá o en una cesta, por ejemplo.

Pero, ¿cuál es el motivo por el que a los perros les gusta acumular cosas? No hay una respuesta concreta a esta cuestión, sino que se barajan tres factores.

Biología

En el año 2009, el veterinario e investigador Nicholas Dodman realizó un estudio con dóberman que sufrían trastorno obsesivo compulsivo. Fue así como halló que este comportamiento guarda relación con el cromosoma 7 canino. Además, en las resonancias magnéticas cerebrales de que los perros afectados se comprobó que había diferencias notables en la región que conecta ambos hemisferios cerebrales.

Instinto

Del mismo modo que otros animales, como hormigas o ardillas, los perros también tienen un instinto hereditario no solo a acumular, sino también a ocultar cosas. Aunque, a raíz de su domesticación, no les falte comida y sus juguetes siempre vayan a estar ahí, no han perdido el instinto de sus antepasados. En estado salvaje, no era alimento regular, así que cuando capturaban una pieza de gran tamaño, ocultaban los restos para acudir a ellos más adelante cada vez que necesitaran comer.

Estrés

Existe el trastorno de acumulación en perros, y en la gran mayoría de casos este viene motivado por el estrés. Los canes son animales de costumbres, así que el más mínimo cambio en su rutina puede disparar sus niveles de estrés. También puede suceder en perros que pasan demasiado tiempo solos, y que encuentran en este comportamiento una vía de escape.

Si tu perro muestra síntomas de trastorno de acumulación, lo que debe hacer es retirarle todos los juguetes excepto uno o dos. En ocasiones, si se elimina la oportunidad de que puedan coger los juguetes durante algunas semanas, se olvidan por completo de esta costumbre.

Por último, cabe señalar la importancia de observar el comportamiento del perro. Si suele acumular cosas en momentos puntuales, no es nada preocupante. Sin embargo, si se convierte en algo que hace de manera constante y compulsiva, sí es conveniente la valoración por parte de un veterinario.