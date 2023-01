¡Cuidado! Este alimento puede ser muy peligroso para tu perro

Los perros pueden comer algunos alimentos ‘de humanos’ sin problema, aunque de manera ocasional como complemento y de forma dosificada; nunca hay que dárselos como parte de su dieta o en grandes cantidades. Sin embargo, existen otros alimentos que son tóxicos para los canes y pueden provocar en ellos problemas de salud de carácter grave. En concreto, hay un alimento que puede ser muy peligroso para un perro, y con el que hay que tener especial cuidado.

Nueces de macadamia

En líneas generales, las nueces no son tóxicas para los canes, aunque no son el alimento más aconsejable para estos animales por su alto contenido en grasas y fósforo. Ahora bien, si tu perro está bien de salud y le ofreces muy de vez en cuando una nuez y en cantidad muy pequeña, no tiene por qué pasarle nada.

Ahora bien, la cosa cambia con las nueces de macadamia, que sí es un alimento muy peligroso para un perro. Sin embargo, los expertos todavía desconocen qué compuestos las hace tóxicas para estos animales. Basta con que el can ingiera una o dos nueces de macadamia para que presente síntomas moderados, que incluyen: desorientación, debilidad, vómitos y temblores.

Si come más de siete nueces de macadamia, los síntomas pueden ser más graves, e incluir ataxia e hipertemia. Por lo general, los síntomas suelen aparecer 12 horas después de la ingesta, y es importante actuar a la mayor brevedad posible. Lo primero es mantener la calma porque, de todas las intoxicaciones que pueden tener los perros, la que seda or comer nueces de macadamia no es de las más peligrosas.

Frutos secos

¿Y qué ocurre con el resto de los frutos secos?, te preguntarás. Son alimentos con un contenido muy elevado en ácidos grasos, proteínas, grasas insaturadas y vitaminas liposolubles. Lo más recomendable es suministrarlos siempre de manera ocasional y en pequeñas cantidades.

Sin embargo, es importante saber que contienen algunas sustancias que impiden la adecuada asimilación de otros nutrientes, como vitaminas, proteínas y minerales. Además, su consumo excesivo puede dar lugar a problemas de salud graves, e incluso la muerte.

Aún así, los expertos no desaconsejan dar frutos secos a los canes. Explican que el inconveniente no está en el alimento en sí, sino en la cantidad que se suministra a las mascotas y la frecuencia con la que se hace. La única excepción son los canes propensos a la formación de cálculos, que no deberían comer frutos secos.