Visitas gratis al Banco de España: entradas, fechas, horarios y cómo ir

El histórico y emblemático edificio del Banco de España, situado en el corazón de Madrid frente a la Fuente de Cibeles, ha abierto por primera vez sus puertas al público con un ambicioso programa de recorridos guiados. Este proyecto, denominado Puertas Abiertas, busca acercar a la ciudadanía la riqueza patrimonial, artística e histórica de la institución, además de su relevancia como símbolo de la economía española.

Las visitas, que son totalmente gratuitas, se extienden a lo largo de un periodo de nueve meses, desde octubre de 2025 hasta junio de 2026. Durante el trayecto, de 90 minutos de duración, los visitantes tienen la oportunidad única de acceder a espacios normalmente restringidos. El recorrido incluye la espectacular escalera imperial, el patio de operaciones coronado por impresionantes vidrieras, el restaurado salón de cobradores y diversas salas históricas de reuniones.

Además de su valor arquitectónico, la visita permite contemplar una selección de la Colección Banco de España, con obras de maestros como Goya y Sorolla, y retratos institucionales realizados por Annie Leibovitz. Sin duda, uno de los puntos culminantes es el acceso a la cámara acorazada, donde la entidad custodia las 281 toneladas de reservas de oro del país. Los grupos son reducidos, con un máximo de 30 personas por sesión.

Entradas para ir gratis a ver el Banco de España: cómo conseguirlas

La asistencia a las visitas guiadas es completamente gratuita, pero la reserva de entradas es obligatoria debido a la altísima demanda. El proceso de inscripción se realiza exclusivamente a través de la web oficial del Banco de España, y las plazas suelen agotarse con gran rapidez.

Es fundamental estar atento a las fechas clave de apertura de reservas. Por ejemplo, el segundo bloque de inscripciones para cubrir las sesiones programadas durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026 se activó el pasado viernes a las 12:00 horas. La mecánica es sencilla: sólo hay que acceder a la plataforma en línea en el momento de la apertura, elegir la fecha y el turno deseados, completar los datos personales y confirmar la reserva. Se recomienda máxima puntualidad para conseguir plaza.

Fechas y horarios para las visitas gratuitas al Banco de España

El programa de Puertas Abiertas contempla diferentes modalidades de visita en función del día de la semana, adaptándose al perfil del público:

Día de la semana Horario Modalidad de visita Lunes y martes 16:00 horas Recorridos conducidos por el equipo de voluntariado del Banco (personal en activo o jubilado). Miércoles y jueves 16:00 horas Sesiones dedicadas exclusivamente a grupos educativos (alumnos de 3º y 4º de ESO, Bachillerato, FP y Universidad). Viernes De 16:00 a 20:30 horas Visitas de tarde para el público general. Sábados y domingos De 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 20:30 horas Visitas de fin de semana para el público general, con doble turno.

El acceso para todas las visitas se realiza por la calle de los Madrazo, número 29.