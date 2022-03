Varios colegios de la Comunidad de Madrid comienzan a sufrir el desabastecimiento de alimentos por la huelga de transportistas, lo que les ha obligado a introducir cambios en los menús de comedor de los niños.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, centros educativos de la región han alertado a los padres de los menores de estos cambios motivados por «la falta de suministros de cada vez más productos por parte de los proveedores del servicio de comedor».

«Queremos poner en vuestro conocimiento que es muy probable que los menús que servimos, tanto menús de mediodía como desayunos o meriendas, sufran modificaciones y tengan que adaptarse a esta falta de abastecimiento», reza el mensaje que uno de estos colegios ha mandado a los padres de los alumnos y al que ha tenido acceso este periódico.

En concreto, el centro que ha mandado este mensaje, ubicado en la zona de Aravaca, se ha quedado sin pavo y no podrá dar este lunes el plato previsto de «estofado de pavo con patadas dado», que va a ser sustituido por «croquetas artesanas de jamón».

De momento el pavo ha sido el único alimento que no ha llegado en el pedido correspondiente, pero desde el colegio han reconocido a OKDIARIO que temen que tampoco lleguen patatas porque su entrega «se está demorando» y no pueden garantizar que no vayan a faltar otros alimentos en los próximos días por el parón de los camioneros. «Hay mucha incertidumbre», reconocen.

«Es nuestro compromiso daros siempre el mejor servicio, y nuestra empresa de comedor está en comunicación constante con diversos proveedores con el fin de que se produzcan el menor número de cambios posibles en el menú escolar», han explicado a los progenitores desde este centro escolar, desde el que avanzan que no son los únicos de la Comunidad que están sufriendo este problema.

Desde la Consejería de Educación del Gobierno Autonómico desconocen cuántos colegios exactamente están empezando a tener carencias de alimentos, puesto que los centros son autónomos en materia de comedor y gestionan por su cuenta sus adjudicaciones.

Cuando se cumple una semana desde el inicio del paro de la actividad de los camioneros, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin ofrecer ninguna solución. Mientras tanto, los primeros supermercados cierran sus puertas por falta de productos, las fábricas paralizan su producción porque no llegan piezas o los ganaderos derraman leche y sacrifican cabras ante la imposibilidad de transportar sus productos.

Una situación que, tal y como publica hoy este periódico, lejos de mejorar tiene atisbos de empeorar. «Lo peor está por venir, ya que el recrudecimiento de las acciones de los piquetes y la inacción del Ministerio de Transportes acercan a España al paro total de la logística», apuntan las fuentes consultadas.

«Cada vez son menos los camioneros que circulan, bien porque están de acuerdo con parar su actividad por las míseras condiciones en las que trabajan -a lo que hay que sumar el alza de los precios de los combustibles, ya un 40% más caros-, o bien por la imposibilidad de sacar sus camiones por las acciones violentas de la plataforma», señalan.