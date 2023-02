El PSOE censura a una diputada de Ayuso en la Asamblea por enumerar a violadores excarcelados

El PSOE ha censurado en la Comisión de Mujer de la Asamblea de Madrid a la diputada del PP Elisa Vigil por enumerar casos de violadores excarcelados como consecuencia de la aplicación de la ley del sólo sí es sí. La vicepresidenta de la Comisión, la socialista Begoña Suárez, ha quitado la palabra hasta en dos ocasiones a Vigil cuando esta se encontraba relatando los ejemplos de delincuentes más peligrosos que se han visto beneficiados por la ley estrella del Ministerio de Irene Montero. Una actitud que ha desatado la indignación de la diputada, quien ha rebatido que el resto de diputados en el turno de palabra han podido emplearlo para lo que consideraran.

«El pueblo atemorizado por la vuelta de un violador. Segovia. Tiene miedo de reincidir. ¿Saben tras cuantas violaciones? Tras veinte violaciones y el propio violador tiene miedo a reincidir. ¡Ay! Claro, pero no son punitivistas. Alarma en Lérida tras la liberación de un condenado por 17 violaciones. 17. Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana extreman la vigilancia conscientes de que no pueden controlarlo las 24 horas…», arranca Vigil antes de que la socialista le apague el micrófono y le pide que «por favor, vaya al asunto» «Le pediría que se centre», le espeta.

«Por supuesto que es el asunto, otra cosa es que no le guste, esto es la Comisión de Mujer y esto es el asunto», replica Vigil, antes de continuar su relato. «Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana extreman la vigilancia conscientes de que no pueden controlar las 24 horas del día a este violador que ha cometido 17 violaciones de alto riesgo, según el periódico El País. Repito, una reincidencia posible del 20%. El relato real aquí es el terror sexual, según dicen, las penas…», momento en el que la diputada del grupo encabezado por Isabel Díaz Ayuso vuelve a ser interrumpida por la vicepresidenta socialista de la Comisión, quien le vuelve a apagar el micrófono en mitad de su intervención.

«Señora Vigil, se lo vuelvo a decir, el objeto es la comparecencia de la señora directora general», señala Gómez, ante la cara de incredulidad de la diputada popular, que le reprocha a la vicepresidenta de la Comisión que «el resto de compañeras ha hablado de esto». «¿Por qué no voy a poder hablar yo?», agrega, a lo que la socialista responde que «no es cuestión de que no pueda hablar del tema, pero lo que no puede ser es que centre toda su intervención en eso».

«¿En qué artículo del reglamento dice que no puedo hablar de esto? El resto de compañeras han tocado este tema y ahora iré al punto en cuestión», apostilla visiblemente irritada Vigil.

«Por favor, por favor, si vuelve al objeto que es la comparecencia de la directora general de Igualdad -Patricia Reyes- se lo voy a agradecer y les pido a los demás que se lo tomen con tranquilidad, que creo que lo que le estoy pidiendo a la señora Vigil es bastante lógico», manifiesta Gómez, antes de que la diputada subraye que la «izquierda está muy nerviosa» y no le gusta hablar «de lo que no le gusta hablar».