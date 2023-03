La futura protección que la Comunidad de Madrid podrá tener sobre el Valle de los Caídos basándose en su nueva Ley de Patrimonio Cultural sólo afectará a elementos decorativos vinculados a la arquitectura religiosa, no a las exhumaciones. El Tribunal Supremo ha dado luz verde este lunes a las exhumaciones de los restos mortales de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista enterradas en el Valle de los Caídos. El Alto Tribunal ha rechazado el recurso presentado por la Asociación por la Fundación Francisco Franco, el último escollo jurisdiccional que frenaba las extracciones de los cadáveres.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo no han admitido el recurso de casación interpuesto contra la sentencia, de 20 de junio de 2022, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación a la licencia urbanística para la rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Una decisión sobre la que no tiene nada que decir el Gobierno madrileño, puesto que esa Ley de Patrimonio, que el Ejecutivo aprobó a finales del pasado año y que aún está pendiente de su luz verde definitiva en la Asamblea de Madrid, no contempla nada al respecto porque la Comunidad, según apuntan fuentes de la Puerta del Sol, no tiene competencias para ello.

En concreto, la ley de Madrid, que será previsiblemente aprobada este mes, fija la protección del patrimonio «etnográfico» compuesto por «todos los bienes muebles, inmuebles, inmateriales, espacios o elementos que constituyan testimonio y expresión significativos de la identidad, la cultura y las formas de vida tradicionales de la Comunidad de Madrid».

Y, según el artículo 72 de dicha ley, se considera patrimonio etnográfico «la arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces, así como los elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a proteger».

Así, esta nueva legislación, prevé, siempre y cuando sea estimado por los técnicos, esa protección, después de que Podemos haya aireado en repetidas ocasiones su pretensión de demoler la Cruz. La reciente Ley de Memoria Democrática contempla la «resignificación del Valle de los Caídos», un plan que aún no ha sido revelado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid volvió a registrar a finales del mes pasado una iniciativa mediante la que pide que se declare Bien de Interés Cultural el Conjunto Monumental del Valle de los Caídos (la Basílica del Valle de los Caídos, la Cruz que se levanta sobre el Risco de la Nava y los edificios y construcciones anexas) y su entorno, situado en el término municipal de San Lorenzo de El Escorial.

El pasado 5 de julio de 2022, por parte de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, se ha solicitado a la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, que se inicie el expediente para declarar Bien de Interés Cultural el conjunto monumental del Valle de los Caídos.