Si tienes que coger el coche hoy miércoles, seguro que vas a querer saber dónde puedes localizar las gasolineras más baratas de Madrid. Sabemos que no es lo mismo repostar por ejemplo, en pleno centro de la capital que hacerlo en un municipio cercano de modo que para estar seguros, nada como recurrir a los listados que ahora te dejamos, dónde aparecen las gasolineras más económicas de hoy 9 de septiembre.

Se trata de una serie de listados en los que verás no sólo el precio del coste de la gasolina, sino también la dirección exacta de la gasolinera para que sepas dónde dirigirte o cuál está más cerca de la zona en la que te ubiques. Todo a partir de los datos que ofrece el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y que es la herramienta a la que reporta toda la información, de forma actualizada, las gasolineras.

Precio de la gasolina hoy 9 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con lo que señala el Geoportal, a partir de lo que han informado las estaciones de servicio y las gasolineras, estas que te mostramos son las más baratas a primera hora de hoy miércoles 9 de septiembre:

Gasolina 95

Energy . Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: 1.599 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.619 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.619 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.619 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.629 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.629 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.629 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.629 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.629 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.629 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: 1.629 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.649 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: 1.655 €/l .

. Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: . Ballenoil . Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: 1.655 €/l .

. Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: . Ballenoil . Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda, km 2. Precio: 1.655 €/l .

. Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda, km 2. Precio: . Petroprix . Majadahonda. Calle El Barbero de Sevilla, 2. Precio: 1.655 €/l .

. Majadahonda. Calle El Barbero de Sevilla, 2. Precio: . Plenergy . Villanueva del Pardillo. Calle Los Boleros, s/n. Precio: 1.655 €/l .

. Villanueva del Pardillo. Calle Los Boleros, s/n. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.659 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.659 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.659 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.659 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.659 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida de Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.659 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.659 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.659 €/l.

Gasolina 98

E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.749 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.779 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.805 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.809 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.809 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.829 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.849 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.859 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.859 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.859 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.859 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.869 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.879 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.879 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.879 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.909 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con Calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.909 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con Calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.917 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Antigua N-II, km 26. Precio: 1.919 €/l .

. Alcalá de Henares. Antigua N-II, km 26. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.919 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.929 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . BP Puente Arce 365 . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.939 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: . Shell. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.939 €/l.

Diésel

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.629 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.629 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.629 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . T9 . Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.648 €/l .

. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.648 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.649 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.649 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.649 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.649 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.649 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.649 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.649 €/l .

. Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: . Plenergy . Parla. Calle Nantes, 119. Precio: 1.657 €/l .

. Parla. Calle Nantes, 119. Precio: . Ballenoil . Parla. Avenida Cerro del Rubal, 7. Precio: 1.657 €/l .

. Parla. Avenida Cerro del Rubal, 7. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.657 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.659 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.659 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.667 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.667 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.667 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.667 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.667 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.667 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: . Ballenoil . Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: 1.667 €/l .

. Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: . Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.667 €/l.

Con los listados que te hemos mostrado puedes saber dónde repostar más barato hoy miércoles, pero si quieres consultar en otro momento, puedes entrar en el Geoportal tú mismo y buscar resultados a partir de municipio, tipo de combustible y verlos no sólo en forma de lista sino también en forma de mapa como este que te dejamos a continuación, a modo de ejemplo.