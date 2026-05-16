Llenar el depósito vuelve a ser una de esas cosas que muchos conductores miran ya casi con rutina antes de salir de casa y más cuando se trata del fin de semana y tal vez tengamos programada alguna escapada. Basta echar un vistazo rápido a cualquier aplicación de precios para darse cuenta de que repostar en una gasolinera u otra puede cambiar bastante el importe final, sobre todo en Madrid, donde las diferencias entre estaciones siguen siendo muy visibles incluso dentro del mismo municipio, de modo que para facilitarte la labor, te traemos el precio de la gasolina para este sábado 16 de mayo y dónde están las gasolineras más baratas.

Basta con elegir una herramienta adecuada, como el Geoportal gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica para darse cuenta de las diferencias evidentes que se pueden dar entre estaciones de servicio o entre gasolineras, incluso estando a pocos kilómetros de distancia. Y con un primer vistazo podemos ver como las cadenas automáticas y las estaciones vinculadas a hipermercados parece que siguen siendo las opciones más económicas para muchos conductores. Municipios como Alcalá de Henares, Meco o algunas zonas del sur de Madrid vuelven a concentrar varios de los precios más bajos de gasolina 95 este 16 de mayo, según los últimos datos actualizados por las propias estaciones de servicio y tal y como vemos a continuación así que toma nota si deseas saber dónde repostar.

Precio de la gasolina hoy 16 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Los precios que ahora vas a ver, corresponden a las últimas actualizaciones notificadas por las propias estaciones de servicio y pueden variar ligeramente a lo largo del día dependiendo de la demanda o de nuevas revisiones de tarifas. De momento nos quedamos con estas cifras reportadas para primera hora de este sábado 16 de mayo:

Gasolina 95

Plenergy (Meco) – Camino del Olivo, 1 – 1.365 €/l

(Meco) – Camino del Olivo, 1 – 1.365 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.369 €/l Petroprix (Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.369 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.369 €/l Lavaplus (Alcalá de Henares) – Carrera de Ajalvir, 3 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carrera de Ajalvir, 3 – 1.369 €/l Gasexpress (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.379 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.379 €/l Supeco (Alcalá de Henares) – Polígono La Garena, Av. Europa s/n – 1.379 €/l

(Alcalá de Henares) – Polígono La Garena, Av. Europa s/n – 1.379 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.379 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.379 €/l Gasolinera Torrejón (Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.389 €/l Alcampo (Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1.389 €/l

(Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1.389 €/l Ballenoil (Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 225 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 225 – 1.389 €/l Alcampo (Madrid) – Calle José Paulete – 1.389 €/l

(Madrid) – Calle José Paulete – 1.389 €/l Petroprix (Rivas-Vaciamadrid) – Calle Cincel, 2 – 1.389 €/l

(Rivas-Vaciamadrid) – Calle Cincel, 2 – 1.389 €/l Ballenoil (Rivas-Vaciamadrid) – Calle Cincel, s/n – 1.389 €/l

(Rivas-Vaciamadrid) – Calle Cincel, s/n – 1.389 €/l Plenergy (Alcalá de Henares) – Avenida de Madrid, 60 – 1.389 €/l

(Alcalá de Henares) – Avenida de Madrid, 60 – 1.389 €/l Ballenoil (Rivas-Vaciamadrid) – Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1.389 €/l

(Rivas-Vaciamadrid) – Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1.389 €/l Gasexpress (Torrejón de Ardoz) – Avenida Sol, 50 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida Sol, 50 – 1.389 €/l Plenergy (Madrid) – Calle Pirotecnia, 2 – 1.389 €/l

(Madrid) – Calle Pirotecnia, 2 – 1.389 €/l Ballenoil (Rivas-Vaciamadrid) – Calle Fundición, 19 – 1.389 €/l

(Rivas-Vaciamadrid) – Calle Fundición, 19 – 1.389 €/l Plenergy (Torrejón de Ardoz) – Avenida Premios Nobel, 1 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida Premios Nobel, 1 – 1.389 €/l Ballenoil (Torrejón de Ardoz) – Calle Charca de los Peces, 2 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Calle Charca de los Peces, 2 – 1.389 €/l Plenergy (Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 1 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 1 – 1.389 €/l Plenergy (Rivas-Vaciamadrid) – Calle Carretilla, 36 – 1.389 €/l

(Rivas-Vaciamadrid) – Calle Carretilla, 36 – 1.389 €/l Petroprix (Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 287 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 287 – 1.389 €/l Plenergy (Madrid) – Carretera Vicálvaro Estación O’Donnell km. 20 – 1.389 €/l

Gasolina 98

Alcampo (Madrid) – Calle José Paulete – 1.459 €/l

(Madrid) – Calle José Paulete – 1.459 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.469 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.469 €/l Alcampo (Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.529 €/l

(Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.529 €/l Alcampo (Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1.535 €/l

(Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1.535 €/l Confor Auto (Alcobendas) – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l

(Alcobendas) – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l Shell (Móstoles) – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.569 €/l

(Móstoles) – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.569 €/l Shell (Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.579 €/l

(Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.579 €/l BP Dualez 365 (El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l

(El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l Cepsa Mayorazgo 365 (Madrid) – Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1.589 €/l

(Madrid) – Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1.589 €/l Cepsa La Gavia 365 (Madrid) – Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1.589 €/l

(Madrid) – Avenida Gran Vía del Sureste, 60 – 1.589 €/l Alcampo Fuenlabrada (Fuenlabrada) – Av. Pablo Iglesias s/n, Ciudad Loranca – 1.599 €/l

(Fuenlabrada) – Av. Pablo Iglesias s/n, Ciudad Loranca – 1.599 €/l Alcampo (Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.599 €/l

(Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.599 €/l E.Leclerc (Aranjuez) – Paseo Del Deleite, 13 – 1.599 €/l

(Aranjuez) – Paseo Del Deleite, 13 – 1.599 €/l Confort Auto (Aldehuela y La Torrecilla) – Calle Diesel, 9 – 1.599 €/l

(Aldehuela y La Torrecilla) – Calle Diesel, 9 – 1.599 €/l Galp (Navalcarnero) – Polígono Alparache, s/n – 1.604 €/l

(Navalcarnero) – Polígono Alparache, s/n – 1.604 €/l Shell Ricardo Tormo 365 (Butarque) – Calle Marc Gené, 28 – 1.609 €/l

(Butarque) – Calle Marc Gené, 28 – 1.609 €/l BP San Peter 365 (Madrid) – CR A-3 margen derecho km. 11,200 – 1.619 €/l

(Madrid) – CR A-3 margen derecho km. 11,200 – 1.619 €/l Shell (Madrid) – Carrera Valencia km. 14,800 – 1.619 €/l

(Madrid) – Carrera Valencia km. 14,800 – 1.619 €/l Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 (Madrid) – Carretera Villaverde a Vallecas km. 248 – 1.619 €/l

(Madrid) – Carretera Villaverde a Vallecas km. 248 – 1.619 €/l Galp (Majadahonda) – Calle Mariano Alcaraz, pol. ind. El Carralero – 1.629 €/l

(Majadahonda) – Calle Mariano Alcaraz, pol. ind. El Carralero – 1.629 €/l Avia (Alcorcón) – Carretera M-506 km. 4 – 1.629 €/l

(Alcorcón) – Carretera M-506 km. 4 – 1.629 €/l Shell (Alcorcón) – Calle Polvoranca, 158 – 1.629 €/l

(Alcorcón) – Calle Polvoranca, 158 – 1.629 €/l BP Guadalcanal 365 (Madrid) – Calle Guadalcanal, 39 – 1.629 €/l

(Madrid) – Calle Guadalcanal, 39 – 1.629 €/l Shell Atalayuela 365 (Madrid) – Calle Guadalcanal, 36 – 1.629 €/l

(Madrid) – Calle Guadalcanal, 36 – 1.629 €/l BP Nassica 365 (Pinto) – Calle Coto de Doñana, 6 – 1.629 €/l

Diésel

Alcampo Fuenlabrada (Fuenlabrada) – Av. Pablo Iglesias s/n, Ciudad Loranca – 1.529 €/l

(Fuenlabrada) – Av. Pablo Iglesias s/n, Ciudad Loranca – 1.529 €/l Alcampo (Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.529 €/l

(Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.529 €/l Beroil (Móstoles) – Calle Simón Hernández, 73 – 1.529 €/l

(Móstoles) – Calle Simón Hernández, 73 – 1.529 €/l Lavaplus (Alcorcón) – Avenida de Europa, 15 – 1.529 €/l

(Alcorcón) – Avenida de Europa, 15 – 1.529 €/l Alcampo (Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1.549 €/l

(Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34 – 1.549 €/l Petrol Móstoles (Móstoles) – Calle Torres Quevedo, 6 – 1.549 €/l

(Móstoles) – Calle Torres Quevedo, 6 – 1.549 €/l Plenergy (Móstoles) – Calle Torres Quevedo, 2 – 1.549 €/l

(Móstoles) – Calle Torres Quevedo, 2 – 1.549 €/l Alcampo (Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.559 €/l

(Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.559 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.569 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.569 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.569 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.569 €/l Ballenoil (Móstoles) – Calle Alfonso XII, 20 – 1.579 €/l

(Móstoles) – Calle Alfonso XII, 20 – 1.579 €/l Ballenoil (Móstoles) – Calle Fragua, 16 – 1.579 €/l

(Móstoles) – Calle Fragua, 16 – 1.579 €/l Ballenoil (Fuenlabrada) – Calle Aneto, 1 – 1.579 €/l

(Fuenlabrada) – Calle Aneto, 1 – 1.579 €/l Ballenoil (Fuenlabrada) – Calle Constitución, 81 – 1.579 €/l

(Fuenlabrada) – Calle Constitución, 81 – 1.579 €/l Petroprix (Fuenlabrada) – Avenida de la Cantueña, 8 – 1.579 €/l

(Fuenlabrada) – Avenida de la Cantueña, 8 – 1.579 €/l Petroprix (Fuenlabrada) – Calle Constitución, 100 – 1.579 €/l

(Fuenlabrada) – Calle Constitución, 100 – 1.579 €/l Plenergy (Fuenlabrada) – Calle Luis Sauquillo, 131 – 1.579 €/l

(Fuenlabrada) – Calle Luis Sauquillo, 131 – 1.579 €/l Plenergy (Fuenlabrada) – Calle Luis Sauquillo, 86 – 1.579 €/l

(Fuenlabrada) – Calle Luis Sauquillo, 86 – 1.579 €/l Ballenoil (Leganés) – Calle Rey Pastor, 16 – 1.579 €/l

(Leganés) – Calle Rey Pastor, 16 – 1.579 €/l Plenergy (Fuenlabrada) – Calle Enebro, 17 – 1.579 €/l

(Fuenlabrada) – Calle Enebro, 17 – 1.579 €/l Plenergy (El Escorial) – Calle Estación, 40 – 1.579 €/l

(El Escorial) – Calle Estación, 40 – 1.579 €/l Petroprix (Leganés) – Calle Ricardo Tormo, 6 – 1.579 €/l

(Leganés) – Calle Ricardo Tormo, 6 – 1.579 €/l Plenergy (Leganés) – Calle Rey Pastor, 3 – 1.579 €/l

(Leganés) – Calle Rey Pastor, 3 – 1.579 €/l Ballenoil (Butarque) – Calle Ángel Nieto, 2 – 1.579 €/l

(Butarque) – Calle Ángel Nieto, 2 – 1.579 €/l Family Energy (Leganés) – Calle Isaac Peral, 12 – 1.579 €/l

La diferencia entre gasolineras y el mapa que lo muestra todo

Muchos conductores siguen pensando que las diferencias de precio se deben a la calidad del combustible, pero realmente no suele ser así. En España todas las estaciones están obligadas a cumplir unos estándares mínimos de calidad y control bastante estrictos, independientemente de la marca. La principal diferencia suele estar en los costes de funcionamiento. Las gasolineras low cost normalmente tienen menos personal, instalaciones más pequeñas o menos servicios añadidos, algo que les permite ajustar más el precio final. También influye mucho la ubicación. Las estaciones situadas cerca de autopistas o en zonas con poco competencia suelen mantener precios más altos que las que están en polígonos o municipios con varias alternativas cerca.

Además, el precio de los carburantes cambia continuamente por factores internacionales como el petróleo y más ahora con el contexto de la guerra de Irán, los impuestos o el coste del transporte. Por eso es habitual ver pequeñas subidas y bajadas casi cada semana, de modo que herramientas como el Geoportal gasolineras son quizás lo más fiable para comprobar precios dado que en todo momento son oficiales. Además, puedes ver el resultado en forma de listado como el que tienes arriba o también como un mapa como este que te dejamos a modo de ejemplo, para que puedas ver mejor donde se ubican las gasolineras más económicas quizás en la estación de servicio que sea de mayor interés para ti.