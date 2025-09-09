Piden que nos preparemos: vuelven los cortes de luz a estas zonas de España y hay fecha confirmada

Desde el lunes 8 de septiembre hasta el viernes 12 de septiembre, Iberdrola ha programado una serie de cortes de luz en la Comunidad de Madrid para realizar trabajos de mantenimiento y mejorar la seguridad y calidad del servicio eléctrico.

Además de Madrid capital, los trabajos alcanzarán a los siguientes municipios: Alcobendas, Arroyomolinos, Brunete, Cadalso de los Vidrios, Ciudalcampo–San Sebastián de los Reyes, Collado Mediano, Collado Villalba, Coslada, Daganzo de Arriba, Getafe, Griñón, Humanes de Madrid, Las Rozas, Leganés, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Tres Cantos, Valdemanco y Valdetorres de Jarama.

Cortes de luz en estos municipios de Madrid

«Para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, nos vemos obligados a realizar cortes en el suministro eléctrico. Son trabajos planificados que publicamos todas las semanas en nuestra web y de los que también avisamos en el punto afectado», detalla Iberdrola en su web.

10 de septiembre de 2025

En Brunete, el suministro se interrumpirá entre las 11:00 y las 13:00 horas. Los cortes afectarán a la calle Andalucía número 1, la calle Ávila en los números 2 y 4, la calle Calvario número 9, y la calle Cardeñas en los portales 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E y 5. También quedarán sin servicio la calle San Mateo en los números 2 BI, 2 y 4.

En Collado Mediano, habrá tres franjas de cortes: de 07:00 a 07:30 horas, de 14:30 a 15:00 horas y de 16:00 a 17:00 horas. Las zonas afectadas serán la calle María Cristina en los portales 1, 2 BI, 2 1 y 4 1, además de los números 7, 8, 12, 16, 20 y 22. También estarán incluidos la calle Jaralón en los números 12 y 14, la calle Ladera en los números 1, 4 A y 4 B, la calle Real en los portales 67 PR, 73, 75 y 94, la calle Rincón en los números 4, 6 y 8, la calle Túnel en los números 3, 5 y 7, el Camino de las Dehesas número 1 y el paseo María Cristina número 6.

En Navalcarnero, los cortes se producirán de 08:30 a 10:30 horas en la calle Alcázar de Segovia, afectando a los números 1 PR, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 17 y 19, además del número 21.

En Pozuelo de Alarcón, la interrupción está programada entre las 09:00 y las 11:00 horas en la urbanización Las Encinas, concretamente en los números 7 y 10 PR.

En Valdemanco, el primer corte será entre las 08:30 y las 09:00 horas en la calle El Reconquillo con los portales 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 39, 49, 51, 55, 59, 63, 65, 69, 71, 73 y 77, además de la calle La Hoya en los números 2 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Igualmente quedarán afectados la calle Linarejo en los números 1 3 y 2, y la carretera Valdemanco a La Cabrera (M-610) en los números 3, 4 KM 1, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 B, 16, 17, 19 B, 19, 23 y 27, además de los portales 94 PC 1, 99 PC 1, 99 PC y 158 PC. El segundo corte será de 09:30 a 10:00 horas en la calle Chorreras en los números 5, 7, 11, 13, 15, 17, 21, 27 y 51, junto con la calle El Reconquillo en los números 1 y 3.

11 de septiembre de 2025

En Arroyomolinos, el corte de suministro se producirá entre las 08:30 y las 10:30 horas en la calle Madrid, afectando a los números 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36 y 38.

En Cadalso de los Vidrios, la interrupción está programada de 09:00 a 11:00 horas. Quedarán sin servicio la calle Cristo de la Sangre en los números 1 a 17 y el 19, además de la calle Cristo del Humilladero en los números 2, 4, 6 y 8. También estarán incluidos los portales de la carretera Piquillo en los números 18, 20, 22, 24, 26, 32 y 34.

En Collado Villalba, habrá dos tramos de cortes de luz. El primero será de 08:00 a 08:30 horas en la calle Finca Monte Hormigal números 36, 37 PR, 37 y 39, además de la calle Monte Hormigal en los números 5 1, 5, 25 y 48. El segundo tramo será de 14:30 a 15:00 horas, afectando a las mismas direcciones.

En Getafe, se prevén múltiples franjas horarias para los cortes de luz. Entre las 07:30 y las 08:30 horas se verán afectados los números 12 10 y 12 9 de la calle Guanabacoa, así como la calle Uruguay en los números 1 y 3. Entre las 08:30 y las 09:30 horas los cortes alcanzarán la avenida Salvador Allende en los números 53 1 y 53 2, la calle Dulce Chacón en los números 5 3 y 6 3, y la calle Guanabacoa en los números 10 1 y 10 2. En paralelo, de 08:30 a 10:30 horas, quedará incluida la calle Galicia número 2. Entre las 09:30 y las 10:30 horas la afectación será en la avenida Salvador Allende en los números 55 10 y 55 9, además de la calle Dulce Chacón en los portales 5 4, 5 5 y 7 6. Posteriormente, entre las 10:30 y las 11:30 horas, los cortes alcanzarán la avenida Salvador Allende en los números 49 y 51, junto con la calle Dulce Chacón en los números 6 4, 6 5 y 8 6. A continuación, de 12:00 a 13:00 horas, la interrupción afectará a la calle Dulce Chacón en los portales 2, 4, 8 7 y 8 8. Por último, entre las 13:00 y las 14:00 horas, los cortes abarcarán la calle Dulce Chacón en los números 7 7 y 7 8, además de la calle Venezuela en los números 2 y 4. Para cerrar la jornada, entre las 14:00 y las 15:00 horas, la interrupción será en la avenida Salvador Allende en los números 16, 18 1 y 18 2.

En Madrid capital, se registrarán diferentes cortes de luz en la calle Aldea Real. Entre las 08:00 y las 08:30 horas se verán afectados los números 14 G; de 08:30 a 09:30 horas, el número 15; de 11:00 a 12:00 horas, el número 9; y de 12:00 a 13:00 horas, el número 14 M.

En Móstoles, el corte se llevará a cabo entre las 09:00 y las 11:00 horas, afectando a la calle Camino Humanes número 18.

En Parla, la interrupción está prevista de 12:00 a 14:00 horas en la calle Florida, incluyendo los portales 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30.

En Valdemanco, habrá dos franjas. La primera será de 17:00 a 17:30 horas en la calle Chorreras en los números 5, 7, 11, 13, 15, 17, 21 y 27, además del número 51, y en la calle El Reconquillo en los números 1 y 3. La segunda franja será de 17:30 a 18:00 horas, incluyendo la calle El Reconquillo en los números 1, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 39, 49, 51, 55, 59, 63, 65, 69, 71, 73 y 77. También se verán afectados la calle La Hoya en los números 2 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, la calle Linarejo en los números 1 3 y 2, además de la carretera Valdemanco a La Cabrera (M-610) en los números 3, 4 KM 1, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16 B, 16, 17, 19 B, 19, 23 y 27, junto con los portales 94 PC 1, 99 PC 1, 99 PC y 158 PC.

12 de septiembre de 2025

En Ciudalcampo-San Sebastián de los Reyes, los cortes de luz tendrán lugar entre las 00:15 y las 02:15 horas. Se verán afectados los vecinos de la calle Encinar en los números 2 y 3; la calle Jara en los números 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11; y la calle Manzano en los números 2, 3 PR, 4 y 6. También estarán incluidos varios portales de la Plaza Perú, en los números 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 37 B, 37, 38, 40 y 46. Además, se verán afectados los portales de la Plaza Serbales en los números 3 B, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 BI, 15 y 17.

En Leganés, los cortes de luz se distribuirán en varios tramos. El primero será de 00:30 a 01:15 horas en la calle Bolivia, que incluye los números 1, 3, 4 PR, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 PR, 25, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 y 81, además de la calle Sancho Panza en los números 155, 156, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160 y 162. El segundo tramo irá de 01:15 a 02:00 horas en la misma calle Sancho Panza, pero únicamente en los números 193, 194 y 215. Más tarde, entre las 02:15 y las 03:00 horas, el corte afectará a la calle Panamá en los portales 2 A, 2 B, 2 C, 2 D y 2 E. Finalmente, entre las 03:00 y las 03:45 horas, se sumarán la calle Ecuador en los números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 y 45, junto con los portales 2 F, 2 G, 2 H y 2 I de la calle Panamá.