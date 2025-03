OKDIARIO entra en el reloj de la Puerta del Sol que se para por primera vez en 30 años para limpiarlo

El famoso reloj de la puerta del Sol estará unos días, y de manera temporal, sin dar la hora por primera vez en 30 años, porque en su interior se están llevando a cabo labores de mantenimiento y limpieza. Los trabajos comenzaron a principio del mes de marzo y este miércoles, OKDIARIO ha podido estar en su interior para verlo.

Los trabajos se podrían prolongar hasta primeros del mes de abril y se están realizando en tres fases diferenciadas. En primer lugar, se limpiará el sector de las horas. Después, el sistema de cuartos y, por último, tocará el tren del movimiento del sistema horario que será cuando las manecillas del reloj se detengan. Ahora mismo siguen funcionando, pero el reloj ha dejado de sonar.

El relojero, Jesús López Terradas, ha destacado que se trata de una revisión preventiva para evitar una posible parada del reloj. No es una restauración como tal, algo que ya se hizo en 1996, pero sí un mantenimiento en profundidad para que esta emblemática reliquia siga puntual tras casi 160 años. «El reloj no se ha parado nunca ni ha tenido ningún problema porque nos hemos encargado nosotros de mantenerlo con todo el cariño», ha dicho.

Preguntado sobre el estado del mismo, Ortiz ha señalado que «es magnífico, pero como cualquier máquina debe tener una revisión porque con el tiempo se empiezan a notar pequeñas cosas tras llevar 30 años andando noche y día».

Durante el proceso, los técnicos desmontarán completamente el mecanismo para realizar una limpieza exhaustiva. No será ninguna operación importante, porque para eso se mantiene durante todo el año. «Simplemente, hay sitios a los que no podemos llegar sin que sean desmontadas algunas piezas», ha explicado el relojero. «Hay que pulir pivotes y solucionar cualquier pequeño desgaste», añadía.

El taller encargado de desmontarlo y limpiarlo es la Relojería Losada, donde llevan casi 30 años encargándose del mantenimiento del Reloj que preside la tan representativa Puerta del Sol. Un comercio que lleva su nombre en honor al creador de esta joya.

Y es que este simbólico reloj, convertido para muchos en una de las imágenes más características de Madrid, fue construido y donado al Ayuntamiento de Madrid por el relojero leonés José Rodríguez Losada en 1866.

Para él, Jesús López solo ha tenido palabras de agradecimiento. Incluso ha pedido que se le reconozca su trabajo de alguna manera con una calle o con una plaza porque «se lo ha ganado».

López nació en una relojería y toda su familia se dedicaba a este oficio, por eso desde muy pequeño siempre tuvo claro que lo suyo era estar entre relojes. «Siempre me ha gustado, me gusta hacerlo y cuanto más complejo es el mecanismo más me gusta. Lo dejaré cuando ya no pueda más».