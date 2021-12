Este lunes, 13 de diciembre de 2021, han empezado las multas en el nuevo Madrid Central. Acceder y circular por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Especial Protección de Distrito Centro de manera indebida está sancionado. Es de especial interés cuáles son los vehículos que no tienen permitida la entrada al nuevo Madrid Central.

Madrid Central: ¿Qué vehículos no pueden circular?

Todos los vehículos que no tengan etiqueta medioambiental no pueden acceder ni circular por Madrid Central. En cuanto a los vehículos con distintivos B o C, solo tienen permitido el acceso si van directamente a un garanje o aparcamiento:

Sin etiqueta: l os coches de gasolina Euro 0, Euro 1 y Euro 2, normalmente anteriores al año 2000, y los coches diésel Euro 0, Euro 1, Euro 2 y Euro 3, generalmente matriculados antes de 2006

Distintivo B o C: los coches de gasolina Euro 3 y diésel Euro 4 y 5 (Etiqueta B) y los coches de gasolina Euro 4, 5 y 6 y diésel Euro 6 (Etiqueta C).

¿Cuáles sí pueden circular?

En el nuevo Madrid Central únicamente pueden circular libremente los vehículos con etiqueta CERO y ECO:

Etiqueta CERO: incluye vehículos eléctricos de pila combustible, eléctricos, eléctricos de autonomía extendida e híbridos enchufables con una autonomía de al menos 40 kilómetro.

Etiqueta ECO: este distintivo engloba a vehículos híbridos enchufables de menos de 40 kilómetros de autonomía, híbridos, mild-hybrid y modelos de gas.

¿Hay excepciones?

Sí, existen una serie de excepciones:

Residentes: todas las personas empadronadas en el distrito centro pueden acceder y circular por el nuevo Madrid Central, independientemente de la etiqueta medioambiental.

Invitados por residentes: con independencia de su etiqueta, pueden entrar, circular y aparcar durante un máximo de 2 horas en párkings, zonas de estacionamiento SER y garajes privados. Cada residente cuenta con 20 invitaciones al año.

Vehículos de reparto: vehículos de hasta 2,5 toneladas pueden entrar en Madrid Central entre las 7:00 y las 23:59 horas.

Vehículos adaptados para personas de movilidad reducida.

Vehículos históricos.

Vehículos de servicio.

. Vehículos de comerciantes.

¿Y las motos?

Las motos con etiqueta B o C pueden acceder entre las 7:00 y las 22:00 horas. Fuera de ese horario, solo pueden entrar en Madrid Central si se dirigen directamente a un garaje o aparcamiento.

Las motos con etiqueta CERO o ECO tienen libre acceso y circulación.

Zona de Bajas Emisiones de Plaza Elíptica

El próximo 22 de diciembre, entrará en vigor la nueva Zona de Bajas Emisiones de Plaza Elíptica en Madrid.

A diferencia de Madrid Central, en esta zona únicamente se prohibirá el acceso a los vehículos que no tengan etiqueta ambiental. Por lo tanto, todos los vehículos con etiqueta (CERO, ECO, B y C) podrán seguir accediendo y circulando.