Mónica García arranca su libro con una cita de Franco: «Haga usted como yo, que no me meto en política»

La líder de Más Madrid, Mónica García, saca este jueves su primer libro al mercado, titulado Política sin anestesia (Plaza & Janes Editores, 2022), en el que la primera cita que aparece es de Franco.

Al comienzo del primer capítulo, No te metas en política, García cita la frase «Haga usted como yo, que no me meto en política» y se la atribuye a «Francisco Franco Bahamonde, dictador español».

Así, la portavoz de la filial de Íñigo Errejón a nivel autonómico menciona a Franco antes que a cualquier otro personaje, sin contar las dedicatorias que hace a su familia y amigos en las primeras páginas del libro.

¡Ya no queda nada! 🥰 Nos vemos este miércoles 18 en @e_bertelsmann con @InesRisotas para presentar «Política sin anestesia» a las 19.30h. pic.twitter.com/b6s86Yk4pW — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 16, 2022

Se trata de una obra de 264 páginas en el que García, que acaba de anunciar que se coge una excedencia de su trabajo como anestesista en el Hospital 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid, aborda «el largo camino que la llevó del quirófano a la Asamblea de Madrid».

«Médica, madre, mujer. Tres palabras que no sólo eran un eslogan de campaña electoral, sino que definían a la persona que encarnaba la candidatura de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Mónica García, anestesista del hospital público 12 de Octubre, fue arrastrada por las mareas que siguieron al 15M y entró en política, como tantos ciudadanos de a pie en aquel ciclo histórico», arranca el resumen del libro que se publica este jueves 19 de mayo a un precio de alrededor de 19 euros en formato papel con tapa blanda y sobre los 9 euros en e-book.

Según el resumen, el testimonio de Mónica García a lo largo de estas páginas escritas de forma autobiográfica, es «honesto» y no está exento de «ironía y humor» que utiliza para «ajustar cuentas con aquellos que fueron negligentes».

Además, «reflexiona sobre la banalización de la política o la degradación del debate en una realidad que algunos tratan de convertir en un lugar cada vez más individualista y competitivo».

Política sin anestesia es, de acuerdo con la descripción, «el relato vehemente y apasionado de una mujer dispuesta a poner alma, corazón y cerebro en la lucha por un mundo más solidario, más compasivo, más justo. Mejor».

Mónica García comenzó en política de la mano de Podemos en 2015, después de participar activamente en las protestas de las mareas blancas. Ese mismo año resultó elegida como diputada del partido encabezado en ese momento por Pablo Iglesias en la Asamblea de Madrid, hasta que en 2019 se integró en las listas de Más Madrid.

Fue durante esa legislatura cuando se comenzó a dar a conocer, sobre todo después de protagonizar un lamentable episodio en el hemiciclo de la Cámara Regional en el que hizo el gesto con la mano de pegar un tiro al consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty.

El partido capitaneado por Errejón a nivel nacional decidió encumbrarla a cabeza de lista en las elecciones de mayo de 2021, en las que consiguió imponerse en número de votos al PSOE de Ángel Gabilondo y convertirse así en la líder de la oposición al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con la que cada semana vive encendidos debates en el Pleno de la Asamblea de Madrid.