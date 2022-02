El secretario general del PSOE-M y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha avanzado en una entrevista con OKDIARIO que en el caso de que la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, pierda el recurso que ha presentado contra la sentencia que la inhabilita cinco años para gestionar empresas, será expulsada inmediatamente de la formación.

El socialista se ha mostrado contundente en este extremo y ha asegurado que en política «hay que asumir las consecuencias» y que si, finalmente, la alcaldesa resulta condenada en firme por la quiebra de la empresa pública de vivienda del municipio, tendrá que abandonar su puesto y la militancia socialista.

PREGUNTA.- ¿Qué valoración hace de la condena a la alcaldesa socialista de Alcorcón?

RESPUESTA.- Al igual que en el resto de casos que pueda haber, nosotros vamos a aplicar las normas, que para eso las tenemos milimétricamente. El código ético del PSOE dice que en los casos de corrupción o delitos o faltas -que no es el caso de Alcorcón- el PSOE tomará la decisión de expulsar inmediatamente a todo aquel al que se le abra juicio oral. Es decir, cuando a un socialista madrileño se le abra juicio oral, estará en la calle al día siguiente. Punto y final.

Eso, en cualquier caso que se pueda producir, que puede que haya alguno. Si llega el caso, la decisión será inmediata. No hay nada que pensar, ni que analizar, ni que opinar, expulsión al día siguiente.

El caso de Alcorcón es verdad que no tiene nada que ver con delitos, ni con faltas, ni con ninguna cuestión penal. Es un tema mercantil que no está regulado en los estatutos. ¿Qué decisión hemos tomado en este caso? Contundencia total. Es decir, la alcaldesa tiene derecho a apelar como el resto de españoles, y hace muy bien. Ahora, al día siguiente de que se produzca sentencia, si es condenatoria tiene que asumir las consecuencias.

Si, por el contrario, es absolutoria -como creemos que va a ser por cómo nos han explicado que es el caso- seguirá haciendo su trabajo que, por cierto, lo está haciendo muy bien en Alcorcón.

P.-¿O sea que se va a esperar a ver si la sentencia se vuelve firme?

R.- Exacto. Ahora se produce la apelación. Además, es una sentencia del ámbito mercantil y totalmente distinta al ámbito penal o administrativo al que estamos acostumbrados. No es una sentencia ejecutiva, por lo tanto, al haber apelación, no se ejecuta. En otros ámbitos no es así, pero en este caso concreto sí.

Entonces, al no ser ejecutiva no tiene consecuencias, se produce la apelación y cuando haya sentencia sobre la apelación es cuando, si es en un sentido, estupendo -que es como esperamos, y a seguir funcionando- y si es condenatoria, pues, señores, esto es lo que tiene la política.

P.- Aunque sea una condena de ámbito mercantil, ¿no cree que da mala imagen que una persona condenada a cinco años de inhabilitación para gestionar una empresa pública siga gestionando un Ayuntamiento tan importante como del de Alcorcón?

R.- Por supuesto. Por eso decimos que si, fruto de la apelación, hay condena tendrá que asumir las consecuencias, si no diríamos lo contrario. Realmente, podríamos decir que cuando haya condena, como los estatutos no dicen nada al respecto pues bueno, que siga trabajando con normalidad. Pero no decimos eso, decimos lo contrario.