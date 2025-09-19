Japan Weekend Madrid 2025: horario de Ifema, entradas, fecha y cantantes

El mes de Septiembre está cargado de planes para hacer en Madrid, pero hay uno que ya es tradición y que muchos esperaban que llegara de una vez. Nos referimos como no, al Japan Weekend 2025 que se celebra este fin de semana en IFEMA, con un recinto lleno manga, anime y cosplay. No es exageración decir que miles de personas tienen ganas de esta cita, porque lo cierto es que cada año crece y engancha a más público.

Quien acude por primera vez a estos dos días dedicados al anime y el manga japonés suele quedar sorprendido y siempre, quiere repetir. Y es que no hace falta ser fanático para pasarlo bien: basta con caminar entre los stands de merchandising, cruzarse con un cosplayer que parece sacado de un anime o sentarse a ver una actuación en directo. Es un ambiente raro de explicar si no se vive, una mezcla entre tradición japonesa, cultura pop asiática y la creatividad de cientos de artistas que se dan cita allí. Además, este 2025 trae un aliciente extra. La música va a tener más protagonismo. Cantantes y grupos inspirados en el J-Pop, el K-Pop o en esas canciones que suenan en los animes estarán sobre el escenario. Un añadido que convierte este Japan Weekend Madrid 2025, no solo en un punto de encuentro para fans, sino también en un pequeño festival musical., así que toma nota porque te ofrecemos ahora toda la información sobre entrada, fechas y cantantes que actúan.

Cuándo y dónde será el Japan Weekend Madrid 2025

La fecha está confirmada: sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025. Como siempre, el lugar elegido es IFEMA Madrid, en los pabellones 3 y 4, situados en la Avenida del Partenón, 5. Una ubicación que ya conocen quienes han acudido al evento antes, pero también fácil de encontrar para quienes vayan por primera vez.

Durante esos dos días, los pabellones se llenarán de espacios diferenciados. Habrá zonas de talleres, escenarios para los concursos, áreas comerciales con productos exclusivos y rincones pensados para los que buscan experiencias más tranquilas, como charlas o demostraciones. Todo organizado para que cada visitante pueda moverse a su aire.

Entradas y cómo asegurarte un sitio

Para no tener que hacer colas de más o no quedarte a las puertas, lo mejor es que compres cuanto antes las entradas. Puedes hacerlo en este enlace y tienes desde el pase de un día hasta el abono completo para todo el fin de semana. Incluso suelen lanzar paquetes especiales con ventajas extra. Date prisa porque las del sábado apenas quedan ya así que tendrás que conformarte con el domingo o comprar pase doble. En cuanto a los precios la más barata para un solo día cuesta 23 euros, mientras que el pase de dos días cuesta 42 euros.

Cosplay y otras actividades

El cosplay vuelve a ser uno de los grandes reclamos. Este año se celebrarán competiciones como la International Cosplay League, el Japan Weekend Cosplay Show (JWCS), la Pasarela Cosplay o el concurso infantil. Cada edición deja momentos que acaban circulando por redes, porque los participantes no solo presentan trajes, también interpretan personajes con auténtica pasión.

La música y el baile tampoco faltarán. El Japan Weekend Idol Festival reúne actuaciones al estilo idol japonés, mientras que el concurso Asian Cover Dance es ya un clásico para los fans del K-Pop, J-Pop y M-Pop. A todo eso se suma el karaoke, talleres de ilustración, charlas con youtubers y creadores, y la siempre concurrida zona Pokémon, donde se organizan torneos oficiales.

Los cantantes y conciertos del Japan Weekend 2025

Este año la parte musical sube de nivel con nombres muy esperados por los fans. La gran novedad es la presencia de Aina Aiba, actriz de voz y cantante japonesa muy conocida por dar vida a Yukina Minato en la franquicia BanG Dream! y formar parte de la banda Roselia. También ha interpretado a Claudine Saijō en Shōjo Kageki Revue Starlight. Aiba ofrecerá un concierto cada uno de los dos días del evento, además de participar en sesiones de preguntas y respuestas y encuentros con firmas. Una oportunidad única para ver en directo a una de las artistas más queridas del panorama actual.

Junto a ella estará Shuhei Kita, cantante que muchos recordarán por los openings del anime Sekaiichi Hatsukoi. Kita debutó en 2008 con Breakin’ through, tema de Persona – Trinity Soul, y desde entonces ha trabajado en numerosas producciones de anime y videojuegos. En su trayectoria figuran títulos como Persona 3 Portable, Bakuman, Natsume Yūjin-Chō, Hiiro no Kakera o Space Battleship Yamato 2199. En Madrid ofrecerá dos conciertos, uno el sábado y otro el domingo, además de firmar para los asistentes que consigan entrada a sus sesiones.

Cómo llegar a IFEMA Madrid

El recinto está bien conectado. Para quienes vayan en coche, el acceso se hace fácilmente desde la M-40 o la M-11. Hay aparcamiento disponible, pero conviene llegar con antelación porque la afluencia es masiva.

En transporte público, la opción más práctica es el Metro de Madrid, línea 8, con parada en Feria de Madrid.O puedes coger también uno de los autobuses urbanos e interurbanos que dejan cerca de los pabellones. Y para los que vienen desde fuera, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas está a pocos minutos en metro o taxi, lo que facilita mucho las cosas para visitantes de otras provincias o incluso de otros países.