La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha contestado uno a uno a cada grupo parlamentario durante la segunda sesión del Pleno de investidura de este jueves en la Asamblea de Madrid. La candidata del PP ha utilizado su turno de réplica para contestar a los portavoces de Más Madrid, PSOE y Vox en la Cámara regional.

Ayuso ha arremetido contra Más Madrid, formación a la que califica de «ultraizquierda» y al tiempo que ha avisado de que el PP no les tiene «miedo». «Intuyo que vamos a comenzar esta legislatura como la terminamos, la anterior. Sus formas de debatir no enriquecen el debate parlamentario. Vamos a ser fuertes para no caer normalmente en estas provocaciones», ha advertido durante su turno de réplica a la portavoz de Más Madrid, Mónica García.

«La ultraizquierda ha pasado de 34 a 27 escaños en esta Asamblea, pero no ha cambiado prácticamente nada. He tenido que escuchar todo tipo de ataques personales, de acusaciones, de bulos. Pero vamos a empezar por la violencia machista. Aquí hay dos clases de mujeres, las buenas, las malas, las que votan a la izquierda, las que no. Somos las malas, somos las malas mujeres. Cuando he escuchado la portavoz de Mas Madrid, toda la lista de mujeres que han sido víctimas de violencia de género, de violencia contra la mujer, pensaba que se la estaba leyendo la propia ministra Irene Montero. Digo, ya están con las traiciones también aquí», ha sostenido Isabel Díaz Ayuso.

«Lecciones como mujer»

La candidata del PP ha afeado al portavoz del PSOE, Juan Lobato, que le intente dar «lecciones de feminismo» durante su intervención. «Me gusta cuando algún representante de la izquierda, especialmente cuando es hombre, me da lecciones como mujer, de cómo tengo que pensar, de cómo tengo que disfrutar. Disfrute usted de la derrota, como yo disfrutaré de la victoria, como considero», ha defendido la líder del PP en su turno de réplica al dirigente socialista.

«Tantas lecciones, tanto negocio, tantas soflamas y qué han hecho ustedes por las mujeres… Miren, desde que ustedes están en el Gobierno han subido las agresiones a las mujeres, especialmente las agresiones sexuales, especialmente en la Comunidad de Madrid», ha sostenido Ayuso en alusión a la ley del sólo sí es sí aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha provocado que más de 1.000 agresores sexuales hayan visto rebajadas sus penas y que 115 de ellos hayan sido excarcelados. «Esta ley feminista iba a ser una referencia en Europa e iba abrir el camino al feminismo en el mundo», ha apostillado con ironía.

«Colchón de Sánchez»

En su contestación a Vox, Ayuso ha lamentado que la formación de Santiago Abascal sea «el verdadero colchón y la gran ayuda que necesita el Gobierno de Sánchez para no hablar de la verdad y de lo que está sucediendo en La Moncloa». «Creo que sobre todo lo que han tenido es el don de beneficiar a Sánchez cada vez que se le ha necesitado. ¿Qué decir en estas semanas? Son ustedes el verdadero colchón y la gran ayuda que necesita el Gobierno de Sánchez para no hablar de la verdad y de lo que está sucediendo en La Moncloa», ha lamentado en su turno de réplica a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.

A pesar de ello, la dirigente madrileña ha agradecido que Vox les apoyasen «en numerosa ocasiones» durante la pasada legislatura, afirmando también que «no les quedaba otra». «Aún así nos hemos entendido y creo que ese afán de entendimiento ha sido por ambas partes. Me parecería injusto que dijera que esto sólo ha funcionado gracias a ustedes porque sería como decir que gracias a ustedes pues también se inventó la rueda», ha señalado.