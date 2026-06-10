El Gobierno de Cercedilla tira 15.000 € a la basura por intentar construir un parking en un terreno que no es suyo

El Gobierno de Cercedilla, formado por el Grupo Independiente (GIC), el PSOE y Más Madrid, ha malgastado 15.000 euros en el anteproyecto de un aparcamiento que nunca podrá construirse tal y como estaba planificado. El motivo es que el terreno elegido para levantar el parking pertenece a la Comunidad de Madrid, que ha comunicado al consistorio que no le cede la parcela para el uso que tenía previsto.

El proyecto de obra que el Ayuntamiento colgó en la plataforma de contratación del sector público recogía que la titularidad del suelo correspondía al propio consistorio, algo completamente falso según figura en el registro de la propiedad y en el catastro desde el año 2007, donde consta que ese terreno pertenece a la Comunidad de Madrid.

La redacción del proyecto fue encargada por el alcalde, David Martín Molpeceres, por decreto a un arquitecto externo, y en ese documento se recogió una titularidad incorrecta sin que el Ayuntamiento realizara ninguna comprobación previa. El regidor pretendía asfaltar un jardín junto al centro de salud del municipio para habilitar un aparcamiento de entre 12 y 15 plazas, con unas obras valoradas en algo más de 230.000 euros.

Más allá del despilfarro económico, el proyecto ha despertado un rechazo unánime entre los grupos de la oposición por razones que van más allá de la titularidad del suelo. Tanto el PP como Vox han denunciado que construir un aparcamiento pegado al centro sanitario podría incumplir normativas sobre ruidos y contaminación ambiental, además de comprometer la privacidad de los pacientes al situar los vehículos frente a las ventanas de las consultas médicas. Ambos partidos consideran que ese espacio debería destinarse a un uso sociosanitario en lugar de convertirse en un estacionamiento.

Para evitar el gasto, la oposición ha propuesto una alternativa de coste cero: reordenar el tráfico en la Avenida de los Toreros, la calle donde se ubica el centro de salud, dejándola en sentido único. Con esa medida, aseguran, se ganarían plazas de aparcamiento sin necesidad de destruir el único espacio verde de la zona ni invertir dinero público en un proyecto de dudosa legalidad.

Ahora, con la negativa de la Comunidad de Madrid a ceder el terreno, el anteproyecto encargado por el alcalde ha quedado completamente inutilizado. La oposición ha anunciado que pedirá la anulación de la contratación al considerar que el informe en el que se basa la construcción del parking contiene falsedades y podría ser nulo de pleno derecho por incumplir la ley de contratos del sector público. El Gobierno local, mientras tanto, tendrá que explicar a los vecinos de Cercedilla por qué gastó dinero público en un proyecto sobre un suelo que nunca fue suyo.