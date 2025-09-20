Exposición Disney en Madrid 2025: dónde es, entradas, fechas y cómo ir gratis

Si eres fan de Disney y vives en Madrid tenemos el plan perfecto que, seguro, no vas a querer perderte. Llega a la capital una exhibición que celebra los 100 años de Disney de una forma muy especial. Y, con toda la expectación que ya ha generado, lo mejor es ir con los deberes hechos: saber exactamente dónde es, qué fechas abarca, cuánto cuestan las entradas y, ojo, en qué casos se puede entrar gratis.

Disney: The Exhibition. 100 Años de Magia, así es como se llama esta exposición especial dedicada al centenario de Disney y quienes acudan a ella, podrán encontrar piezas auténticas que han formado parte de películas que todos conocemos. Más de 250 objetos guardados en los Archivos de Walt Disney que ahora se muestran al público: vestidos, dibujos originales, decorados, esculturas y hasta accesorios usados en rodajes. Ver de cerca la zapatilla de cristal de Cenicienta o el casco de Iron Man de Infinity War es de esas experiencias que dejan huella. Lo mejor es que esta exposición está pensada para todos los públicos. Los peques reconocerán enseguida a los personajes actuales, mientras que los adultos seguramente se queden un buen rato frente a piezas que les transportan a la infancia. El recorrido incluye nueve galerías con ambientes distintos y varias zonas interactivas donde no solo se mira, también se participa. Al final, más que una exposición, es un viaje que mezcla emoción y recuerdos y de ella, te ofrecemos ahora toda la información.

Fechas y horarios de la exposición de Disney en Madrid

La cita arranca el 1 de octubre de 2025 y se prolongará hasta el 11 de enero de 2026 en la Fundación Canal. Tres meses largos para organizarse, con el añadido de que coincide con la Navidad, lo que hace que sea un plan redondo para esas fechas.

El horario es bastante amplio. De martes a viernes abre de 11:00 a 21:00 horas horas, mientras que los sábados, domingos y festivos lo hace desde las 10:00 horas. Los lunes cierra, aunque con excepciones: el 5 de enero, por ejemplo, abrirá de manera especial.

La visita suele durar entre una hora y hora y media, pero eso depende de cada persona. Hay quienes la recorren rápido y quienes se quedan embobados mirando un traje o un dibujo. No hay límite de tiempo, así que puedes estar tanto como quieras.

Dónde es y cómo llegar a la exposición de Disney en Madrid

El lugar escogido es la Sala Castellana 214 de la Fundación Canal, en pleno Paseo de la Castellana. Una ubicación fácil de localizar y bien comunicada, rodeada de restaurantes y servicios para completar el plan.

En metro lo tienes muy sencillo: la estación de Plaza de Castilla (líneas 1, 9 y 10) está a apenas unos pasos. También se puede llegar en Cercanías hasta Chamartín, que queda muy cerca. Y en autobús, las opciones son muchas: 5, 27, 42, 49, 66, 67… incluso hay varias líneas nocturnas.

Si prefieres moverte en bici, hay estaciones de BiciMAD a pocos metros. Y si optas por el coche, encontrarás aparcamientos cerca, aunque ya sabes: en fines de semana y festivos la zona se llena y lo mejor es ir con tiempo para evitar agobios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Disney: The Exhibition – 100 AÑOS DE MAGIA (@disney100exhibit_madrid)

Entradas: dónde comprar, cómo conseguir online y cuánto cuestan

Las entradas ya se pueden comprar en la web oficial de la exposición y en plataformas autorizadas. El precio general arranca en 14,90 euros, pero hay varias modalidades según lo que busques.

Está la entrada VIP, que incluye acceso rápido sin colas, acreditación especial, un póster de regalo y un 15 % de descuento en la tienda. Para familias hay un pack pensado para dos adultos y hasta dos niños, y también existen tarifas reducidas para colegios, grupos grandes o asociaciones.

Los Martes Mágicos son una buena opción para ahorrar, ya que ese día los precios bajan para todos (salvo festivos y vísperas). Además, de miércoles a viernes no festivos se aplican descuentos a mayores de 65 años, personas con carné joven, familias numerosas y personas con discapacidad. Eso sí, siempre con acreditación en el acceso, dado que te pedirán el DNI o el carné correspondiente para sacar la entrada con precio reducido.

¿Quién puede ir gratis a la exposición de Disney en Madrid?

Hay una excepción importante: los menores de 4 años entran gratis. Sólo hay que acreditar la edad y listo. Esto convierte la visita en un plan familiar muy asequible si vas con peques pequeños, que podrán recorrer toda la exposición sin coste alguno. Sin duda, vivirán un momento mágico descubriendo la mejor exposición dedicada a Disney.

El resto tendrá que comprar entrada, aunque con las promociones y packs disponibles se puede ajustar bastante el precio. La recomendación es no esperar al último momento: los fines de semana y los días navideños serán los más demandados y las entradas pueden agotarse rápido.