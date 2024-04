Diputados del PP de Ayuso apoyan poner en Sol una placa en memoria de los detenidos del franquismo

Un número muy significativo de diputados del PP de Isabel Díaz Ayuso afirman apoyar la colocación de una placa conmemorativa en la Puerta del Sol de Madrid, en memoria de quienes estuvieron allí detenidos durante el franquismo, según ha podido saber OKDIARIO. Se instalaría en la fachada del histórico edificio de la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia regional, donde también se puede ver una placa en recuerdo a las víctimas del 11-M.

Este edificio fue durante la dictadura la sede de la Dirección General de Seguridad (DGS), donde la policía de la Brigada Político Social (BPS) llevaba a los detenidos. Se estima que por sus calabozos pasaron cerca de 200.000 personas.

Los diputados que expresan su conformidad con la iniciativa impulsada por uno de los arrestados de la época, Nino Olmeda, indican que no tendrían problema alguno en que se reseñara que «aquel fue un núcleo de una dictadura», y que indicarlo como tal «no hace daño a nadie». Sostienen estar de acuerdo en que «a nivel turístico» también podía ser interesante, si se tiene en cuenta que en otros países los visitantes se muestran interesados por este tipo de historia.

Subrayan que no hay necesidad de «acabar con la historia y el patrimonio» si éste «no enaltece nada ni a nadie» y corresponde a una época que «ya pasó, por mucho que algunos quieran rescatarla con intenciones partidistas». Y, al igual que sostienen esta idea, también piensan que es «coherente» la colocación de una placa «inofensiva». No tienen inconveniente con el reconocimiento a «cualquier víctima», independientemente de la bandera que ésta defendiera, porque «hay víctimas de muchos lados». Eso sí, esperan que igual que ellos «lo respetan, por coherencia, y no lo utilizan, tampoco lo hagan otros».

La opinión y posición que trasladan en el ámbito privado estos diputados no implica que el Grupo Parlamentario Popular vaya a votar a favor de una iniciativa así. De hecho, el PP -como grupo parlamentario- no lo apoyaría, según fuentes oficiales del partido.

«Las únicas placas que hay en la Real Casa de Correos son para unir al pueblo de Madrid: la del 2 de mayo, la del 11-M y la última, la de la pandemia del COVID-19. No creemos que se deba poner una placa con otro fin», explican fuentes del PP.

El gesto de Gallardón

No es la primera vez que el PP se expresa sobre la Puerta del Sol y su pasado como sede de la DGS. En 2008, de manera pública, lo hizo Alberto Ruiz-Gallardón. El entonces alcalde de Madrid visitó las antiguas celdas y su gesto se valoró positivamente. Aprovechó el momento, también, para comentar que en 1969 su padre estuvo en esa mazmorra.

Según el impulsor de la iniciativa que se trata ahora, la placa que se pretende colocar tiene «el propósito de honrar a las víctimas y educar a las generaciones futuras sobre los abusos del pasado». También considera que este tipo de gestos «son importantes para la reflexión colectiva y la promoción de los derechos humanos».

Pone como ejemplo la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Argentina, que fue un centro clandestino de detención durante la dictadura de Jorge Videla y ahora es el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, con placas y monumentos.

A este respecto, los diputados del PP tienen una opinión similar. Recuerdan cómo, por ejemplo, en Alemania se mantienen los campos de concentración, que incluso son visitados, o en la mayoría de territorios europeos se puede acceder también a las cárceles que en algún momento de la historia albergaron prisioneros de renombre. En este último caso, un ejemplo sería el centro Crumlin Road de Belfast, donde hubo 25.000 presos entre los que se hallaron varias figuras públicas: Dorothy Evans, activista por el sufragio, Ian Paisley (político unionista), Éamon de Valera (ex primer ministro y presidente de Irlanda) o el famoso asesino en serie Lenny Murphy fueron algunos de ellos.