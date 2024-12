Las cuatro librerías de Madrid obligatorias para los amantes de los viajes

En un mundo en constante movimiento, donde la tecnología permite planificar viajes con unos pocos clics, aún hay espacios que invitan a tomarse el tiempo para soñar con nuevos destinos y descubrir rutas poco transitadas. Las librerías especializadas en viajes son uno de esos refugios, donde el aroma a papel y las historias de otros aventureros despiertan las ansias de explorar el mundo. En Madrid, a pesar de la desaparición de muchas de ellas, sobreviven algunos rincones que merecen ser visitados por cualquiera a quien le guste viajar. Toma nota entonces porque estas son a continuación, las mejores librerías de Madrid para amantes de los viajes.

Estas librerías de Madrid no son únicamente lugares donde adquirir guías y mapas, sino también puntos de encuentro para soñadores, exploradores y curiosos que buscan inspiración para su próxima aventura. En este artículo, exploramos cuatro de las librerías más icónicas de Madrid dedicadas a los viajes, cada una con su estilo único y su propio enfoque, desde la montaña hasta la navegación o los viajes urbanos. A continuación, te invitamos a recorrer estos espacios literarios que se han convertido en verdaderos templos para los trotamundos y que, sin duda, dejarán huella en tu próxima travesía.

Librería Desnivel

Comenzamos con una de las librerías más recomendadas pero también más bonitas. En pleno Barrio de las Letras, la librería Desnivel es un punto de referencia para los amantes de la montaña y la aventura. Su historia comienza en 1998, cuando este espacio se transformó en un santuario para montañeros y viajeros intrépidos. Su amplia oferta incluye guías, mapas, literatura de viajes y material especializado como camisetas, gorros o pies de gato. Además, cuentan con una pequeña editorial que publica libros y revistas especializadas en viajes y actividades al aire libre.

El escaparate de Desnivel, siempre llamativo, atrae a turistas y madrileños que buscan un punto de inspiración para sus próximas aventuras. Entre sus recomendaciones destacan títulos que narran viajes vitales, como la experiencia de un joven que recorrió el mundo en bicicleta. Es un lugar donde compartir experiencias y formar parte de una comunidad que encuentra en la naturaleza su mayor fuente de inspiración.

Taschen Store Madrid

Situada en la calle Barquillo, Taschen Store Madrid se especializa en libros de arte, fotografía y diseño, pero también cuenta con una interesante selección de volúmenes relacionados con los viajes. Su propuesta incluye obras prácticas como la serie ’36 horas’, en colaboración con The New York Times, que propone rutas para escapadas de fin de semana por Europa y Norteamérica. Otra recomendación destacada es ‘100 Trips Around the World’, ideal para planificar viajes más largos.

Este espacio también ofrece libros que combinan la fotografía con la narrativa histórica, como la serie ‘Retratos de una ciudad’, dedicada a explorar capitales como Roma o Nueva York a través de imágenes que capturan su esencia. En Taschen, no sólo se encuentra inspiración para viajar, sino también para comprender el arte y la cultura de los destinos.

Librería Náutica Robinson

En el barrio de Chueca, la librería Náutica Robinson ofrece un universo dedicado a los viajes por mar. Desde guías náuticas y mapas hasta relatos de navegantes solitarios, este espacio combina la literatura con la práctica, ayudando a quienes desean explorar los mares.

Robinson es un lugar perfecto para los principiantes que quieren aprender sobre navegación y también para expertos que buscan información detallada sobre destinos como las Islas Baleares, Patagonia o el Caribe. Además, cuenta con una colección de clásicos de la literatura marinera, desde Moby Dick hasta La isla del tesoro. Es un lugar donde las historias de aventura y superación se entrelazan con la pasión por el mar.

Tierra de Fuego

Ubicada en la travesía Conde Duque, Tierra de Fuego es más que una librería; es un espacio para conectar con la naturaleza y la aventura. Especializada en guías de montaña, rutas de senderismo y literatura de viajes, también funciona como una agencia de viajes que organiza experiencias únicas, desde excursiones temáticas en Madrid hasta rutas de mindfulness en la naturaleza.

Este lugar invita a explorar destinos tan diversos como los Pirineos, Asia o Latinoamérica. La filosofía de Tierra de Fuego va más allá del turismo convencional, promoviendo una conexión profunda con el entorno a través del silencio y la reflexión. Para quienes buscan una experiencia transformadora, esta librería es el punto de partida ideal.

Estas cuatro librerías son mucho más que simples puntos de venta. Son espacios de inspiración, donde cada estante está repleto de sueños y posibilidades. Desde los apasionados de la montaña hasta los viajeros del mar o los amantes del arte y la cultura, Madrid ofrece refugios literarios que transforman cualquier idea de viaje en una experiencia inolvidable. ¡Visítelas y comienza a planificar tu próxima aventura!.