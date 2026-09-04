Conciertos de Pozuelo 2026: todos los conciertos gratis y de pago, precios, fechas y horarios

Las fiestas en honor a la Virgen de la Consolación se celebrarán del 5 al 13 de septiembre y ofrecerán una programación con actividades para todos los públicos. Pozuelo se prepara así para vivir sus fiestas patronales con una agenda que reúne a destacados artistas del panorama musical junto a grupos tributo, sesiones de DJs y diferentes espectáculos.

La programación musical arrancará con las actuaciones de Depol, en la plaza del Padre Vallet, y Pignoise, que llevará su «Las Ganas de Veros Tour» al Recinto Ferial. El concierto de Pignoise será uno de los grandes reclamos de las fiestas de Pozuelo, dentro de una programación diseñada para ofrecer diferentes propuestas musicales. Entre los principales nombres del cartel también destaca Vanesa Martín, que llegará a Pozuelo con su «Casa Mía Tour».

Conciertos de Pozuelo 2026

Entre las actuaciones más esperadas también estarán Despistaos y Marlena, que compartirán escenario en el Recinto Ferial. El cartel también contará con Marlon, que llegará a Pozuelo con su «Hipersensible Tour», y con Nena Daconte, que actuará en la plaza del Padre Vallet durante la recta final de las fiestas patronales.

Asimismo, la oferta musical incluye los tributos «Corazón Oxidado», dedicado a Fito y Fitipaldis, y «Hija de la Luna», centrado en la música de Mecano. A ellos se sumarán sesiones de DJs como McFly, Parre y Pulpo. La programación se completará con espectáculos como «Vente al cuplé», protagonizado por Olga María Ramos.

Sábado 5 de septiembre

20:30 horas. Concierto de pasodobles de La Lira. Plaza del Padre Vallet.

22:00 horas. Concierto de Depol. Plaza del Padre Vallet.

22:00 horas. Pignoise + DJ Pulpo + DJ McFly. Recinto ferial. Entrada: 2 euros.

23:45-03:00 horas. DJ Parre. Plaza del Padre Vallet.

Domingo 6 de septiembre

22:00-03:00 horas. La Gran Noche del Indie. Recinto ferial. Entrada: 2 euros.

00:00-03:00 horas. Daya DJ. Plaza del Padre Vallet.

Lunes 7 de septiembre

22:00 horas. Vanesa Martín, «Casa Mía Tour». Recinto ferial. Entrada: 15 euros.

22:30-00:00 horas. «Corazón Oxidado», tributo a Fito y Fitipaldis. Plaza del Padre Vallet.

23:45-02:30 horas. DJ Lady Tupé. Recinto ferial. Entrada: 2 euros.

00:00-02:30 horas. DJ Nano Jaquotot. Plaza del Padre Vallet.

Martes 8 de septiembre

20:00-21:30 horas. Olga María Ramos presenta «Vente al cuplé». Plaza del Padre Vallet.

22:30-00:00 horas. «Hija de la Luna», tributo a Mecano. Plaza del Padre Vallet.

Miércoles 9 de septiembre

20:30-21:30 horas. Concierto de La Unión Musical. Plaza del Padre Vallet.

22:00-23:30 horas. Espectáculo de danza «Donde nacen los sueños». Plaza del Padre Vallet.

Jueves 10 de septiembre

20:30-22:00 horas. Antón Cortés, «Nuevos aires flamencos». Plaza del Padre Vallet.

22:00-03:00 horas. Despistaos + Marlena + DJ Teto. Recinto ferial. Entrada: 2 euros.

22:30-03:00 horas. Orquesta La Factoría. Plaza del Padre Vallet.

«Despistaos es una de las bandas más icónicas y queridas del pop-rock español de los 2000. Su directo es energía pura y comunión con el público. Marlena (Ana Legazpi y Carolina Moyano) es uno de los dúos de pop del momento. Gracias a la personalidad y autenticidad de sus canciones son ya una de las propuestas más potentes y con mayor proyección del panorama actual. DJ Teto es una de las figuras más consolidadas y queridas del formato abierto (open format) y el tardeo en Madrid».

Viernes 11 de septiembre

20:00-21:30 horas. Concierto de La Inseparable. Plaza del Padre Vallet.

22:00-03:00 horas. XVIII Quedada Generacional, con tributos a U2 y Estopa y DJ Pulpo. Plaza del Padre Vallet.

22:00-03:00 horas. Marlon + DJ Mike Fajardo + DJ Ballesteros + DJ Willy Alcocer. Recinto ferial. Entrada: 2 euros.

«El trío asturiano Marlon es una de las bandas más destacadas del pop-rock español actual, consolidada por su frescura, sonido guitarrero y letras de fuerte carga emocional. Mike Fajardo, el polifacético creador de contenido, actor y DJ español de música comercial y urbana con más de 10 millones de seguidores en redes sociales, nos hará saltar y bailar en la carpa la noche del viernes. DJ Ballesteros es uno de los productores y DJ más respetados y consolidados de la escena urbana en España y Europa. Y DJ Willy Alcocer pondrá la guinda a una noche para no olvidar».

Sábado 12 de septiembre

22:00-23:30 horas. Nena Daconte. Plaza del Padre Vallet.

22:00-03:00 horas. Black Out Festival + 84 + Locura Parapa + DJ McFly. Recinto ferial. Entrada: 2 euros.

01:00-03:00 horas. DJ Sara Delgado. Plaza del Padre Vallet.

Venta de entradas

Las entradas para los conciertos de pago tendrán un precio de 2 euros por jornada, excepto el concierto de Vanesa Martín, cuya entrada costará 15 euros. Además, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de las personas empadronadas un sistema de pulseras que permite acceder de forma más rápida a la carpa. El precio es de 10 euros e incluye todos los conciertos y sesiones de DJ programados durante las fiestas. Las unidades son limitadas y están disponibles hasta agotar existencias.

Cómo llegar

Los principales escenarios de las fiestas estarán situados en el centro de Pozuelo de Alarcón y en el Recinto Ferial Pozuelo de Alarcón. Para facilitar los desplazamientos hasta el Recinto Ferial, el Ayuntamiento habilitará dos servicios gratuitos de autobuses lanzadera, con salidas cada 20 minutos desde el aparcamiento de San Juan de la Cruz y desde Camino de las Huertas (EducArte).