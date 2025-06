Concierto de Dani Fernández en Madrid: cuándo es, a qué hora y precio de las entradas

El verano está cada vez más cerca y con él llegan las primeras fechas de conciertos que marcarán la temporada. Y uno de los platos fuertes será, sin duda, el concierto de Dani Fernández en Torrejón de Ardoz, dentro de las que son sus fiestas populares, por lo que se trata de un evento destacado para comenzar las vacaciones de muchos, pero además, será completamente gratuito para quienes residen en el municipio.

La cita con el concierto de Dani Fernández en las fiestas de Torrejón de Ardoz promete ser uno de esos momentos especiales si tenemos en cuenta que el artista se ha consolidado como uno de los referentes del pop rock español. Su evolución desde los tiempos de Auryn hasta su madurez artística actual le ha ganado el cariño del público y el respeto de la crítica. Con su último trabajo, La Jauría, ha vuelto a demostrar que tiene una conexión especial con su audiencia. Temas como Todo cambia o Me has invitado a bailar han arrasado en plataformas digitales. Y ahora, vamos a poder verle en directo, bajo las estrellas de Torrejón. Así que toma nota porque si vives en Madrid o alrededores y te apetece una noche de buena música, este concierto es para ti. Y no te preocupes si no estás empadronado en el municipio: también hay entradas para el público general. Te lo contamos todo, punto por punto.

Cuándo es el concierto de Dani Fernández

El concierto de Dani Fernández tendrá lugar el lunes 23 de junio de 2025, coincidiendo con el arranque del verano (el 21 de junio) y dentro de las Fiestas Populares de Torrejón de Ardoz. Esta fecha es ideal para quienes quieran dar la bienvenida a las vacaciones con una buena dosis de música en directo. Además, el ambiente festivo del municipio en estas fechas convierte cada concierto en una experiencia colectiva, con miles de personas disfrutando de la música al aire libre.

Horario y a qué hora es

Aunque el concierto empieza oficialmente a las 22:00 horas, la jornada musical arranca bastante antes. Desde las 19:00 horas se ha anunciado que habrá una pre-party con animación y actividades para ir calentando motores. El acceso al recinto estará disponible entre las 18:00 y las 21:00, así que se recomienda llegar con antelación para evitar colas y encontrar un buen sitio.

Estos horarios están pensados para que la experiencia sea lo más fluida posible, especialmente en un recinto que suele reunir a miles de personas durante estos grandes eventos. Si tienes pensado ir con amigos o en familia, lo mejor es organizarse con tiempo como decimos, y aprovechar también la oferta gastronómica de la zona, que durante las fiestas es abundante y variada.

Dónde es el concierto de Dani Fernández en Torrejón

El concierto como todos los que ya se han confirmado para estas fiestas, se celebrará en el Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz, un espacio habitual para este tipo de eventos multitudinarios. Está situado al sur del municipio y es de fácil acceso tanto en coche como en transporte público (más adelante os contamos cómo llegar). Durante las Fiestas Populares, este recinto se transforma en un auténtico epicentro cultural y musical, con iluminación, seguridad reforzada y servicios preparados para acoger a miles de asistentes.

Es un lugar cómodo, amplio y con todas las medidas necesarias para que la experiencia sea segura y agradable. Además, su diseño abierto lo convierte en el escenario perfecto para corear los grandes éxitos de Dani Fernández sin agobios ni aglomeraciones excesivas.

Entradas: precio y dónde comprar

En cuanto a las entradas, es importante dejar claro que tenemos dos opciones bien diferenciadas:

Si estás empadronado en Torrejón , podrás acceder al concierto de forma gratuita solicitando una invitación. Estas entradas son nominativas, personales e intransferibles, y suelen estar disponibles aproximadamente dos semanas antes del evento. Es fundamental gestionarlas a tiempo, ya que se agotan con rapidez. La página de Vivaticket está disponible para ello.

Si no estás empadronado, también puedes disfrutar del concierto adquiriendo una entrada por 7 euros más gastos de gestión. Las entradas están a la venta desde el 7 de mayo en la plataforma oficial VivaTicket. Una vez realizada la compra, recibirás tu entrada por correo electrónico 48 horas antes del concierto. Para acceder al recinto, será imprescindible presentar el DNI o NIE junto con la entrada digital.

A la hora de rellenar los datos, ten en cuenta que si tienes entre 4 y 70 años, solo necesitarás indicar el número de tu documento de identidad, sin añadir nombre ni apellidos. En caso de dudas o si estás fuera de esa franja de edad, puedes acudir presencialmente al Ayuntamiento de Torrejón, donde te ayudarán a completar el proceso correctamente

Cómo llegar al recinto ferial de Torrejón

Torrejón de Ardoz está muy bien comunicado, por lo que llegar al Recinto Ferial no será un problema, vengas desde donde vengas:

En coche , puedes acceder por la A-2 (salida 22 o 23) y encontrarás zonas de aparcamiento cercanas, aunque durante las fiestas puede haber bastante afluencia, así que conviene salir con tiempo.

, puedes acceder por la A-2 (salida 22 o 23) y encontrarás zonas de aparcamiento cercanas, aunque durante las fiestas puede haber bastante afluencia, así que conviene salir con tiempo. En tren , la línea C-2 de Cercanías te deja en la estación de Torrejón de Ardoz. Desde allí, puedes caminar (unos 20-25 minutos) o tomar un autobús urbano o taxi hasta el recinto.

, la línea C-2 de Cercanías te deja en la estación de Torrejón de Ardoz. Desde allí, puedes caminar (unos 20-25 minutos) o tomar un autobús urbano o taxi hasta el recinto. Autobuses interurbanos : varias líneas conectan Madrid con Torrejón, especialmente desde Avenida de América. Consulta los horarios porque suelen reforzarse en días de conciertos.

: varias líneas conectan Madrid con Torrejón, especialmente desde Avenida de América. Consulta los horarios porque suelen reforzarse en días de conciertos. VTC o taxi: si prefieres comodidad, puedes optar por un servicio directo hasta la entrada del recinto. Eso sí, ten en cuenta que a la salida del concierto puede haber bastante demanda.

Sea cual sea tu elección, lo ideal es planificar la llegada con antelación y consultar posibles cortes de tráfico que pueda haber ese día por las celebraciones.