Concierto de AC/DC en Madrid 2025: fecha, cómo comprar las entradas, cuánto cuestan y dónde es

La mítica banda de rock australiana, AC/DC, vuelve a la capital de España (Madrid) este 2025. Así lo anunció el grupo este lunes 3 de febrero a través de sus redes sociales, donde no sólo comunicaron este show, sino que dieron una lista de otros 11 conciertos que harán por toda Europa.

El escenario elegido por la banda formada por Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney, es el Estadio Riyadh Air Metropolitano, y el show tendrá lugar el 12 de julio de 2025 a partir de las 21:30 horas.

We will return to Europe this Summer to continue our ‘POWER UP’ tour ⚡️

Tickets for most shows will be available on 7 February 2025 at 10AM local time. The Imola, Italy on sale will be on 7 February at 11AM CET and the Paris, France on-sale date will be on 10 February at 10AM… pic.twitter.com/mAPFesk7nP

