AC/DC en Sevilla, guía de la única parada en España: ¿serán los últimos conciertos en nuestro país?

Sevilla es la única parada de los AC/DC en España de su tour Power Up, que toma nombre de su último álbum de estudio de 2020. La gira de los infames rockeros ha empezado en Alemania el 17 de mayo y termina el 17 de agosto en Dublín (Irlanda) en Croke Park. En España, actúan hoy miércoles, 29 de mayo, y el sábado 1 de junio en el estadio de La Cartuja. A continuación te contamos todo lo que necesitas saber en la guía de estos infames viejos rockeros. ¿A qué hora es el concierto? ¿Qué cortes de tráfico de las calles de Sevilla? ¿Cuántas veces han actuado en Sevilla? Y sobre todo: ¿son los últimos conciertos de los AC/DC en España?

El concierto de los AC/DC en Sevilla de este miércoles, 29 de mayo, empieza a las 21:30 horas en el estadio de La Cartuja, y los rockeros repiten en Sevilla el sábado 1 de junio. Es la tercera vez que visitan Sevilla para dar conciertos después de 2010 y 2016.

Cortes de tráfico. El 29 de mayo y el 1 de junio se llevarán a cabo diferentes cortes de tráfico por la zona para el concierto de los AC/DC en Sevilla, que se producirán en torno a las 18:00 horas hoy miércoles, 29 de mayo, y en torno a las 16:00 horas el día 1 de junio en las inmediaciones del puente de la Barqueta. SE-20. Se cortará el tráfico de la SE-20 en ambos sentidos desde la rotonda donde se encuentra la sede de RTVE. También, se cortará la avenida Carlos III en sentido Muro de Defensa-Estadio de la Cartuja.

Con motivo de los conciertos de @acdc 🎸 de este miércoles y sábado, reforzamos las líneas C1 y C2 🚌 y ampliamos el horario de servicio. Tras el concierto, se ofrece una lanzadera gratuita entre el Estadio de la Cartuja y la Barqueta. ¡Disfruta y muévete con #Tussam! 🚍🎶 pic.twitter.com/vgfmHq5AWk — Ayuntamiento de Sevilla (@Ayto_Sevilla) May 29, 2024

Refuerzo del transporte público. Las líneas C1 y C2 se podrán utilizar por aquellas personas que elijan el transporte público para ir al concierto, que tendrán ocho vehículos de refuerzo cada una y pasarán cada cinco minutos. Estas líneas tienen paradas en la avenida Juan Bautista Muñoz, a la altura de la escuela de Ingeniería, a escasos metros de la puerta Sur del estadio.

Acceso directo al estadio. Estas dos líneas tienen un recorrido circular que permite a los asistentes acceso directo al estadio desde zonas como Triana, Los Remedios, Nervión o Santa Justa.

Salida del concierto. Los asistentes al concierto de los AC/DC en Sevilla podrán utilizar estos autobuses a la salida de los conciertos, hoy miércoles, 29 de mayo, y el sábado, 1 de junio. Habrá un servicio especial gratuito entre el Estadio Olímpico y Barqueta. La parada estará en la rotonda del puente del Alamillo, en el sector sureste del estadio. Su recorrido: Glorieta Beatriz Manchón, avenida Alonso Barba y José de Gálvez y Barqueta.

Taxis. Paradas en Américo Vespucio con Leonardo Da Vinci y en la avenida Alonso Barba.

Alcohol y demencia en AC/DC

Con clásicos como Highway to Hell, Thunderstruck y Back in Black, conocidos para todos los aficionados al rock, los AC/DC vuelven a España. ¿Será la última vez que actúen? Pocos lo saben con certeza. Pero, son los rumores que planean sobre la vieja banda que lleva más de 50 años sobre los escenarios después de los problemas de sus miembros, los cuales todavía, a pesar de todo, demuestran que están en plena forma. Sus fans les siguen: Power up, su último álbum de estudio, ha conseguido ser número 1 en 21 países.

El grupo de rock australiano fue fundado por dos hermanos escoceses en Sídney. Malcolm Young tocaba la guitarra rítmica. Su hermano menor, Angus Young, conocido por su uniforme de colegial, toca la guitarra solista.

A lo largo de los años, AC/DC ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo. Llegaron a ser el noveno artista con más ventas en Estados Unidos y el decimoquinto en todo el mundo. AC/DC es una abreviatura de «corriente alterna/corriente continua». En el mundo de la electricidad, esto significa que un dispositivo es compatible con ambos tipos de corriente. Desde sus inicios en 1973 hasta el lanzamiento de su primer álbum en 1975, AC/DC tuvo diferentes miembros. Esto incluyó a Larry Van Kriedt, Dave Evans y Colin Burgess. En un principio, la banda tenía una imagen de glam rock, que se atribuyó a la apariencia y al sonido de Dave Evans en la voz principal. Pero cuando AC/DC decidió buscar un sonido blues-rock más duro, Bon Scott reemplazó a Evans.

Los miembros en el lanzamiento de High Voltage en 1975:

Voz: Bon Scott

Guitarra principal: Angus Young

Guitarra rítmica: Malcolm Young

Batería: Phil Rudd

Bajo: Mark Evans

En 1977, AC/DC despidió al bajista Mark Evans. En 1980, siete meses después del lanzamiento de Highway to Hell, Scott murió de intoxicación etílica en un Renault 5 aparcado en el sur de Londres. Su amigo Alistair Kinnear le había llevado a casa tras una noche de borrachera. Se había desmayado durante el trayecto. Kinnear no pudo moverlo y lo dejó en el coche. Su muerte estuvo a punto de marcar también el fin de la banda, pero los padres de Scott pidieron al resto que siguieran. En 1983, Phil Rudd abandonó el grupo. Wright los dejó en 1989. Chris Slade sustituyó a Wright ese mismo año. Su primer y único álbum con AC/DC fue The Razors Edge.

Durante los siguientes 20 años, la formación de la banda se mantuvo estable:

Vocales: Brian Johnson

Guitarra principal: Angus Young

Guitarra Rítmica: Malcolm Young

Batería: Phil Rudd

Bajo: Cliff Williams

En 2014, Malcolm Young se retiró a causa de una demencia precoz. Su sobrino, Stevie Young, le sustituyó a la guitarra rítmica. Chris Slade regresó a la banda para sustituir a Rudd, que había sido condenado a ocho meses de arresto domiciliario por amenaza de muerte y posesión de drogas. Johnson se retiró debido al empeoramiento de su pérdida de oído. Axl Rose, vocalista de la banda de hard rock, Guns N’ Roses, formado en Los Ángeles, se les unió para terminar los conciertos. Después, Cliff Williams también se retiró.

AC/DC experimentó un parón hasta 2020, cuando la formación original de rock para Power Up: