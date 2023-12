Muere Colin Burgess, batería original de AC/DC

Los fanáticos del rock n’ roll están de luto. Tal y como se ha informado, Colin Burgess el primer batería original de AC/DC, ha fallecido a los 77 años. El final de un legado que ha dejado a todos los fans del artista completamente conmocionados.

«Nos entristece mucho enterarnos del fallecimiento de Colin Burgess. Fue nuestro primer batería y un músico muy respetado. Buenos recuerdos, rockea en paz, Colin», escribió la banda de la que formó parte en su juventud en sus redes sociales.

Very sad to hear of the passing of Colin Burgess. He was our first drummer and a very respected musician. Happy memories, rock in peace Colin. pic.twitter.com/8jWLXq8TPJ

— AC/DC (@acdc) December 16, 2023