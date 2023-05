Un centenar de militantes e inscritos de Podemos han firmado un documento para pedir no votar a la formación morada en varios municipios de la Comunidad de Madrid porque consideran que son candidaturas que van «contra la militancia».

El documento, que firma la concejal de Podemos en Rivas, Amaya Gálvez, arranca lamentando la «intromisión de la dirección autonómica de Podemos» en los acuerdos de candidaturas locales, anulando acuerdos en algunas como Tres Cantos, Alcalá de Henares o Rivas y «obligando a candidaturas conjuntas» en lugares como Fuenlabrada, Mejorada del Campo o Velilla de San Antonio.

En este contexto, los firmantes tildan de «absolutamente inadmisible» que la organización autonómica utilice «las organizaciones municipales como moneda de cambio para decidir en despachos acuerdos con otros partidos de espaldas y en contra de los criterios de las asambleas locales que han expresado de manera rotunda su posicionamiento en los acuerdos preelectorales, tal y como se establece en los documentos organizativos de Podemos».

En este punto, recuerdan que el 15M les enseñó que «la vieja política no tenía sentido y que había que hacer las cosas de otro modo». «Ahora la dirección regional impone, a última hora y sin debate alguno, una forma de trabajar que no tiene nada que ver con las ideas fundacionales de Podemos. No nos representan en este ‘negocio de despachos’ con este desprecio por lo local y por el trabajo emprendido durante estos años», apostillan.

Así, en concreto, el documento censura la candidatura de Podemos al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid y recuerda que está «impugnada judicialmente» y, además, «ha incumplido las decisiones de la militancia».

«Es una candidatura construida en despachos de Madrid y ajena a

quienes desde los inicios llevan trabajando por los objetivos y el proyecto del 15M», insisten, antes de pedir que el 28M los simpatizantes, inscritos y electores no voten a Podemos, sino que se decanten por opciones como «IU, EQUO, Más Madrid u otras opciones de izquierdas».

Con todo, el centenar de firmantes, matizan que mantienen su apoyo a la candidata de Podemos a la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, que, a su juicio, es «ajena a todo este disparate organizativo».

El pasado mes de abril, casi 80 inscritos y militantes de la formación capitaneada a nivel nacional por la ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, dimitieron por el «veto» de la dirección a presentar una candidatura conjunta en el Ayuntamiento de Rivas con el resto de formaciones de izquierdas.

«La dirección municipal de Podemos Rivas, con la complicidad de la dirección autonómica y estatal, han vetado la posibilidad de que nuestra ciudad se beneficie de una candidatura unitaria de izquierdas, como habríamos aprobado si se hubiera realizado una consulta previa a la militancia respetando la soberanía territorial tal y como marcan nuestros estatutos», afirmaron en un comunicado.

«Consideramos que la actual lista electoral a las elecciones municipales, la cual ni tan siquiera ha sido ratificada, debido a que no se ha realizado un proceso de primarias en Rivas, para que cualquier militante pudiera ejercer su derecho a presentar candidatura, contraviene el reglamento interno de Podemos, todo ello con el beneplácito del Partido», agregaron.