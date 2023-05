La cabeza de lista de Podemos a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, defendió a un denunciado por un supuesto delito leve de vejaciones a su ex pareja en un caso seguido en el Juzgado de Violencia de la Mujer nº 3 de Madrid, donde terminó siendo absuelto. Jacinto, declarada feminista que hace bandera del Yo sí te creo, hermana, uno de los lemas del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, fue la abogada de dicho denunciado por llamar «puta», «perra», «zorra asquerosa» y «malparida» a su ex pareja, según declaró la denunciante, que recurrió sin éxito en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en 2019.

La sentencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, recoge que la denunciante también reiteró en todas sus declaraciones que este hombre, su ex pareja, la «insultó» diciéndole que «se acostaba con cualquier hombre».

En el juicio oral, la apelante manifestó que el 7 de noviembre de 2017, por la noche, que tuvieron una «discusión» e hizo el siguiente relato: «Él llegó borracho a recoger al niño, ella le dijo a su primo que bajase al niño para que lo viera y él se lo quería llevar, pero, como estaba borracho, ella se negó. Él le dijo ‘puta’ y ‘perra’». Sin embargo, el cliente de Alejandra Jacinto negó estos hechos.

En este contexto, la Audiencia Provincial ratificó la absolución del acusado que dictó el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 3 de Madrid al «no existir motivos para otorgar mayor verosimilitud a las manifestaciones de la primera que a las del segundo».

En los fundamentos de derecho, la sentencia recoge que el artículo 24 de la Constitución España consagra el principio de inocencia, que es una «presunción iuris tantum, que puede quedar desvirtuada con una mínima, pero suficiente, actividad probatoria, producida con todas las garantías procesas, que pueda entenderse de cargo, y de la que quepa deducir la culpabilidad del encausado».

Escrache a Villacís

Alejandra Jacinto, ex portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Madrid, tiene en su historia activista el haber escracheado a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, en mayo de 2019, fecha en la que la dirigente naranja estaba embarazada de nueve meses. Dos años después, Jacinto fue fichada por el ex líder de Podemos y ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, para acompañarle en su lista de las anteriores elecciones autonómicas. Tras ello, consiguió escaño y ejerció como portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid hasta la convocatoria de las elecciones del 28M el pasado abril.

A estos comicios, Jacinto concurre como cabeza de cartel de Podemos, empleando incluso ataques personales contra la presidenta de la Comunidad y líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, como se vio en el debate electoral emitido por Telemadrid el pasado martes. En un momento de este espacio y delante de Ayuso, Jacinto mostró una prenda que llevaba puesta con una imagen del hermano de la presidenta madrileña. Tomás Díaz Ayuso tuvo relación con una empresa contratista de la Comunidad, pero no hubo aquí ningún tipo de irregularidad, tal y como demostró el archivo de las pesquisas por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Jacinto acusó a la candidata del PP a la reelección de «aprovecharse de la pandemia» para que su hermano «se llevara una mordida de casi 300.000 euros».