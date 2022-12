Ayuso rechaza la oferta de Abascal de un acuerdo «político» para que Vox desbloquee sus Presupuestos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado la oferta del líder de Vox, Santiago Abascal, de llegar a un «acuerdo político» a cambio de que su formación vote a favor de los Presupuestos de la región en la Asamblea.

«No voy a intercambiar derechos y obligaciones de las leyes por presupuestos», ha afirmado rotunda la jefa del Gobierno autonómico, después de que Abascal ofreciera ese pacto político a cambio de que los de Rocío Monasterio voten a favor de las cuentas, algo que han adelantado que no harían después de que Ayuso no incluyera ninguna de sus enmiendas.

Después de eso, Vox trató de registrarlas en la Asamblea para su debate en la Cámara autonómica, sin embargo, un supuesto error informático, que desde la propia Asamblea niegan, no les permitió presentarlas en plazo.

«No ha sido un error de la Cámara, eso no es cierto y lo que no puedo hacer es intercambiar derechos y obligaciones de las leyes por presupuestos. Algo distinto es que a lo largo del 2023 todas aquellas enmiendas que puedan mejorar los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, que las incorporemos», ha señalado Díaz Ayuso.

«No voy a intercambiar derechos y obligaciones», ha insistido, «y las leyes contraen derechos y obligaciones que afectan a todos los ciudadanos por presupuestos, esto es una práctica cada vez más frecuente en la política española y a mí eso me parece una irresponsabilidad. Estamos hablando de presupuestos, si quieren mejoras que podemos introducir… lo he dicho esta semana, pero no voy a mezclar cuestiones que, además, llevan sesgos ideológicos que, creo, perjudican ahora mismo», ha manifestado.

«Llevamos dos meses negociando, de hecho, les dimos los presupuestos a finales del mes de septiembre, han sido nuestros socios prioritarios, es más, han sido nuestros únicos socios, hemos trabajado 11.000 partidas presupuestarias por parte de la Consejería de Hacienda, ellos nos presentaron 89 enmiendas, un tercio de ellas mal y lo hicieron tarde», ha agregado.