Ayuso pide a Sánchez la eliminación del IVA en los alimentos adquiridos con las tarjetas monedero

La consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha enviado este viernes una carta al Gobierno de la nación pidiendo la eliminación del IVA en los alimentos básicos adquiridos con las tarjetas monedero para personas vulnerables. El Gobierno regional recuerda en la misiva que el 31 de diciembre finalizó la reducción temporal de este impuesto en estos productos y ha criticado que, desde que el Ministerio de Derechos Sociales diseñó las tarjetas monedero, en 2021, los precios se han incrementado un 30%.

Además, Dávila ha puesto en valor el papel de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que destina siete millones de euros para ayudar a los madrileños que no pueden acceder a este sistema por no tener menores a su cargo.

La carta, dirigida a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz y al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, refleja la preocupación de la Consejera porque el Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de los esfuerzos anunciados a bombo y platillo para los más vulnerables, «la realidad muestra una clara falta de medidas efectivas frente a la pobreza material».

Dávila recuerda que el sistema de tarjeta de alimentos del Gobierno ha dejado a miles de personas sin acceso a productos básicos, obligando a las Comunidades Autónomas a cubrir las deficiencias de una «gestión centralizada negligente, que a partir de este año nos tocará, una vez más, revertir».

En la Comunidad de Madrid, según cálculos de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, sólo 9.840 personas podrán obtener las tarjetas monedero en esta región, siguiendo los requisitos impuestos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Esto significa que cerca de 100.000 madrileños no podrán optar a esta ayuda porque, tal y como estableció el Gobierno central, sólo se podrán acoger a ella las familias vulnerables con menores a su cargo. Es decir, quedan fuera de la ayuda las familias con hijos mayores de 18 años, las familias sin hijos, las personas sin hogar o los mayores sin recursos, entre otros.

Para poner solución a esta «irresponsabilidad» del Gobierno, desde la Comunidad de Madrid anunciaron la aprobación de siete millones de euros en ayudas para que los bancos de alimentos puedan mantener su actividad de reparto y facilitar la manutención de estas personas. Y aun así, los bancos de alimentos, que atienden al 80% de las personas que requieren de este apoyo, aseguran estar ya al borde del colapso por falta de recursos.

Por todo ello, Dávila ha pedido al Gobierno socialista en su carta que «actúe con mayor coherencia y urgencia». «Si eliminamos el IVA en los productos adquiridos con la tarjeta de alimentos, esto aliviaría enormemente a las familias vulnerables, permitiendo que los recursos se destinen a lo esencial», ha recordado.

En este sentido, la consejera ha señalado que el IVA cero evitaría que el Estado se enriquezca de manera injusta con este sistema y, «lo que es peor, a costa de seguir aumentando la pobreza infantil», ha asegurado.

Por último, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han querido recordar qué, desde que asumió el Gobierno Pedro Sánchez, la pobreza con carencia material severa ha casi duplicado su tasa en España, pasando del 4,7% al 8,9% según el INE, «un dato alarmante que representa el peor registro en 20 años y un nuevo récord histórico», explican en la misiva.

«A día de hoy, casi el 40% de las familias no puede afrontar gastos extraordinarios, y un 20% no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Es más, España tiene la tasa de pobreza infantil más alta de la UE, sólo por detrás de Rumania, lo que evidencia que las políticas sociales no son suficientes», expresa Dávila.