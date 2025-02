Bustinduy gasta 98.000 € en encuestar a los ‘sintecho’ para saber si acabaron en la calle por ser LGTBI

El Ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Pablo Bustinduy, ha realizado una encuesta entre las personas sin hogar para conocer los motivos que les han llevado a esa situación. El cuestionario, que ha tenido un coste de 98.000 euros procedentes de los fondos europeos, preguntaba a los sintecho si el hecho de ser del colectivo LGTBI les había condenado a vivir en la calle, una premisa que, a la luz de los resultados, no parece ser cierta.

Esta encuesta se enmarca en el Proyecto piloto de recuentos nocturnos de personas sin hogar en España 2023, cuyos resultados han sido presentados esta misma semana. En 2022, el Gobierno licitó, por un importe de 98.000 euros procedentes de los fondos europeos, la realización de este cuestionario así como el posterior análisis de los resultados -con especial énfasis en la identificación de las necesidades de las personas y el análisis de los recursos ofertados- y difusión de los mismos.

Estas encuestas se han realizado en la calle y en los centros de alojamiento de personas sin hogar. Entre las preguntas que se han realizado, se cuestionan los motivos por los cuales perdieron su hogar. «Según usted, ¿cuáles son los principales motivos que le llevaron a perder su hogar?», reza la pregunta, de la que emanan diferentes opciones, de las cuales el entrevistado puede elegir un máximo de 3.

Entre estas opciones, el estudio encargado por el ministerio de Bustinduy, se hace referencia a la orientación sexual del sintecho: expulsión del domicilio por ser LGBTI. En las respuestas, esta situación es la menos elegida y sólo 14 personas de un total 3.200 sintecho que han participado en la encuesta han esgrimido razones LGTBI como motivo de carecer de un hogar.

Cronificación de la indigencia

La investigación, realizada en recuentos que tuvieron lugar el año pasado, arroja datos clave sobre el perfil sociodemográfico de las personas en situación de indigencia, los sintecho. Destaca, por ejemplo, la alta presencia de personas de origen extranjero, un 58% de los analizados. También hay una notable representación, casi el 49%, de personas con edades comprendidas entre los 30 y los 54 años.

Además, se han confirmado algunos datos de los que ya había constancia a raíz de las encuestas del INE y de la propia experiencia de las entidades sociales. Así, según este estudio, de las 1.068 personas localizadas en los recuentos a pie de calle que respondieron a la entrevista individual, el 20% señaló que en los últimos 3 meses no había utilizado ningún tipo de servicio de la red de atención del sinhogarismo.

«De ellos se concluye que la actual red de atención no llega a todas las personas que sufren el sinhogarismo, sea porque no hay recursos suficientes o porque no se adapta a las necesidades de las personas», reza el texto. En la actualidad, se calcula que el sistema de cobertura no llega a dar alojamiento a cerca de 10.300 personas en nuestro país.

Paralelamente, los resultados también confirman la cronificación de la indigencia, ya que el 37,5% manifestaba que llevaba en esta situación más de tres años. Este sinhogarismo oculto «afecta específicamente a las mujeres, lo cual puede ayudar a dimensionar el género en este fenómeno y ajustar las soluciones a ellas», dice la institución.