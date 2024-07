Ayuso demuestra con facturas que pagó de su bolsillo el apartamento donde se alojó en la pandemia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pagó de su bolsillo el apartamento en el que estuvo alojada durante la pandemia y así lo demuestran las facturas a las que ha tenido acceso OKDIARIO. La líder regional contradice así la versión de los medios de comunicación afines al Gobierno de Pedro Sánchez que este lunes han publicado que el empresario hotelero Kike Sarasola, propietario del hotel Plaza España Skylone Be Mate, ha respondido al Congreso que no ha localizado en sus archivos «ningún contrato de alquiler o de cesión, contrato de prestación de servicios o de uso de instalaciones hoteleras u otros inmuebles» suscrito con Isabel Díaz Ayuso. El Congreso pedía a Sarasola cualquier contrato o «facturas o justificantes de pago».

Sin embargo, las facturas a las que ha tenido acceso este periódico demuestran que ese dinero se abonó, y que salió de la cuenta de Isabel Díaz Ayuso. El total de la estancia fue de 69 días, a 80 euros el día, lo que asciende la factura a 5.520 euros en el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 24 de mayo de 2020.

Además, Room Mate Hotels ha emitido este lunes un comunicado para desmentir la información de eldiario.es en la que se afirmaba que «Kike Sarasola informa al Congreso de que no consta que Ayuso pagase por alojarse en sus apartamentos de lujo».

El comunicado dice: «En relación con la información que se está publicando en distintos medios a lo largo del día de hoy. Desde Room Mate Hospitality & Leisure (Room Mate Hotels) tenemos que aclarar que tal y como aparece en la respuesta del requerimiento, nunca hemos realizado ningún contrato de alquiler o de cesión, contrato de prestación de servicios o de uso de instalaciones hoteleras u otros inmuebles, suscrito con las personas que se refieren en su comunicación», arranca el escrito.

Como se aclaró en distintas ocasiones, continúa, «la empresa donde se afirma que se hospedó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso es una entidad distinta, Be Mate Apartments, perteneciente a otros propietarios y que no tiene en la actualidad vinculación accionarial con Room Mate Hotels».

«Rogamos que se deje de crear confusión a base de publicar información incompleta o incorrecta. Be Mate Apartments podrá confirmar la existencia de facturas correspondientes a la estancia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No nos consta si Be Mate Apartments ha recibido un requerimiento para proporcionar esta información, pero en cumplimiento de la legalidad vigente, no corresponde a la empresa hacer público ningún dato privado de cualquiera de sus clientes».

El Grupo Socialista en el Congreso registró en febrero una solicitud de creación de esta comisión de investigación, para analizar los hechos, responsabilidades y enseñanzas en torno a los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte de las Administraciones Públicas durante la crisis pandémica ocasionada por la Covid-19.