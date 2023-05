El alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección el próximo 28 de mayo, José Luis Martínez-Almeida, ganaría las elecciones municipales al Ayuntamiento de la capital si se celebraran mañana, pero necesitaría el apoyo de Vox para poder gobernar en la nueva legislatura. Así lo refleja la última encuesta realizada por Data10 para OKDIARIO, que sitúa al actual regidor muy cerca de sumar tantos votos y escaños como los que reunirían Más Madrid y PSOE juntos, es decir, las dos únicas fuerzas de izquierdas que tendrían representación. Por su parte, la candidatura de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, de Ciudadanos, quedaría fuera del Consistorio y no podría reeditar la coalición de gobierno.

En concreto, el sondeo otorga al PP de Almeida un 38,8% de respaldo, 25 concejales -10 más que en 2019- y más de 646.000 papeletas. Mientras que Más Madrid, con Rita Maestre al frente, sería segunda fuerza, con un 21,9% de apoyo, 15 ediles -cuatro menos que los anteriores comicios- y algo más de 364.000 votos. Por su parte, el PSOE de la ex ministra Reyes Maroto, con un 18,4%, obtendría 11 representantes y en torno a 306.000 sufragios. En cuarta posición se situaría la lista de Vox encabezada por el diputado Javier Ortega Smith, con un 10%, seis concejales (dos más que en la cita anterior) y más de 171.000 papeletas.

En cambio, el 4,5% de los votos (74.925 sufragios) de Ciudadanos no le valdría a Villacís para ser decisiva y ni siquiera mantendría su acta. Los naranjas perderían los 11 ediles cosechados hace cuatro años y más de 230.000 sufragios. Tampoco la candidatura del podemita Roberto Sotomayor, con un 3,6%, sacaría partido alguno a sus casi 60.000 papeletas, indica el sondeo de Data10, que fue elaborado a partir de 1.500 entrevistas entre el 9 y el 11 de mayo.

En tal escenario, Almeida no tendría problema para ser investido, por lo que para dicha votación no dependería de Vox, salvo que los ediles de Ortega Smith votaran a un candidato de las dos fuerzas de izquierdas, algo inverosímil. Y es que la ley electoral que regula las elecciones locales establece que si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es proclamado alcalde aquel edil que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos en las urnas del municipio. En este caso, un eventual candidato de Más Madrid y PSOE no sumaría más de 26 concejales, por lo que no llegaría a los 29 de la mayoría absoluta que exige la ley. Cifra que tampoco alcanzaría Almeida sin el apoyo de Vox. Sin embargo, podría hacerse con el bastón de mando incluso no votándole el partido de Ortega Smith, al haber sido primera fuerza, según esta particularidad de la ley electoral para los ayuntamientos.

En tales circunstancias, lo que Almeida tendría prácticamente imposible es la gobernabilidad del Ayuntamiento, puesto que no podría sacar adelante las principales políticas municipales con sus 25 ediles (cuatro por debajo de la mayoría absoluta que está en 29 actas), ya que las otras fuerzas que formarían la Corporación (Más Madrid, PSOE y Vox) sumarían 32 concejales. De este modo, el candidato del PP necesitaría a Vox para aprobar los grandes asuntos locales, entre ellos los Presupuestos de la Villa. El pasado diciembre, Almeida tuvo que prorrogar las cuentas municipales al no poder contar con el apoyo de la formación de Ortega Smith.

Movilización

Entretanto, el alcalde madrileño hizo este domingo un llamamiento a la movilización para no depender de Vox. «Esto es muy sencillo y también lo digo. A todos los madrileños que estén preocupados por la influencia que pueda tener Vox en el Gobierno municipal tienen un camino muy corto, y es coger la papeleta del Partido Popular. A todo aquel que esté preocupado, en uno u otro signo, sea cual sea lo que piensa, porque Vox pueda tener influencia en el gobierno municipal, el camino más corto es el PP», declaró a la prensa tras participar en un acto por el Día de las Familias.

En esta línea, Almeida subrayó que será el propio PP quien dé «motivos para coger esa papeleta», puesto que «al margen de que les preocupe Vox, se van a poder sentir representado por las políticas del Partido Popular, que son capaces de llegar a unos y a otros en un proyecto de gobierno sensato, eficaz, de sentido común, y que gobierna para todos».

«Por eso digo que, quien esté preocupado porque el Partido Popular pudiera depender de Vox en algún momento, piense lo que piense, tiene un camino muy corto y muy sencillo, que es coger la papeleta del Partido Popular el 28 de mayo», enfatizó.

Consulte aquí la ficha técnica del sondeo