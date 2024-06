Almeida acusa a Rita Maestre de holgazana: «No acude al 73% de los actos del Ayuntamiento»

José Luis Martínez-Almeida ha retratado la labor de Rita Maestre al frente del principal partido de la oposición. El alcalde de Madrid ha respondido a los ataques de la portavoz de Más Madrid, que ha afirmado que «ha sido un año perdido» por la gestión del Consistorio. Así, Almeida ha señalado que, para estar al frente de la oposición «hay que trabajar», asegurando que Maestre ha faltado al 73% de los actos del Ayuntamiento a los que ha sido invitada.

Concretamente, según ha relatado Almeida en su discurso el Pleno del Estado de la Ciudad, Maestre sólo ha acudido a 14 actos oficiales del Consistorio, a pesar de ser invitada a 52. «Ser líder de la oposición exige trabajar. ¿Sabe la estadística de los actos institucionales del Ayuntamiento a los que usted ha acudido en el último año? Usted ha recibido 52 invitaciones pero sólo ha acudido a 14. Deja de ir al 73% de los actos institucionales como portavoz de Más Madrid. No fue al aniversario del Samur Social, a San Isidro, tampoco fue a la presentación de Veranos de la Villa, y tampoco al descubrimiento de una placa conmemorativa de una víctima del terrorismo», ha sentenciado el primer edil.

Asimismo, Almeida ha retratado a Maestre que, en su intervención, ha criticado al abandono del Consistorio hacia las víctimas de violencia machista. Sin embargo, la líder municipal de Más Madrid ha faltado a siete minutos de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género en la ciudad de Madrid. «Mientras no acuda a los minutos de silencio por las víctimas de violencia de género, no utilice a las víctimas», ha sentenciado.

Maestre no ha negado estas cifras y se ha limitado a justificar sus ausencias. «Ahora resulta que mi trabajo va a ser ir a ver como estos señores hacen actos y se aplauden unos a otos», ha sentenciado la de Más Madrid, que ha remarcado que es «una vergüenza» que Almeida haya dedicado su turno de réplica a «atacar a sus adversarios políticos» en vez de hablar de la ciudad. «Se lo repito, trabaja poco y estudia menos», ha concluido el alcalde.

Almeida contra la oposición

Almeida ha lamentado que haya una oposición en el Palacio de Cibeles que «no trabaja» y ha cargado contra los discursos de «extrema izquierda» del PSOE y Más Madrid. «Habiendo escuchado atentamente sus intervenciones, tengo que decir que qué pena de oposición. Los madrileños no se merecen la oposición que hay en el Ayuntamiento de Madrid. No se merecen una oposición que no trabaja, como Vox. No se merecen una oposición que no ha sido capaz de hacer una sola propuesta, como el Partido Socialista, y una oposición como Más Madrid, cuya propuesta es que nadie pueda tener más de una vivienda en la ciudad de Madrid», ha criticado el regidor en su intervención.

En concreto, ha asegurado que Maestre, sabe que su proyecto político está «finiquitado». «Ha hecho un discurso propio de la extrema izquierda en este Ayuntamiento, un discurso que hubiera patrocinado Pablo Iglesias, Irene Montero e Ione Belarra sin ningún tipo de dudas. Solo le queda sumarse a Podemos, que es el proyecto que nos ha mostrado hoy aquí», ha expresado.

Asegura el primer edil que el proyecto que triunfa en la capital pasa por «la centralidad y la moderación de los valores constitucionales». «Ustedes no conectan con la modernidad constitucional que reclaman los ciudadanos en España en estos momentos. No conectan con las inquietudes que tienen los españoles. Y es que hay que tener ideas y no solo pancartas. No tienen ustedes un plan para Madrid, no tienen una visión de ciudad», ha reprochado.

Por otra parte, ha defendido que la intervención del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha sido «un refrito» ya que se ha convertido en «una caricatura de sí mismo», en una intervención «no trabajada y hecha a base de típicos y tópicos». «Es una intervención en la que lo primero que ha hecho es un ataque personal a mi persona diciendo que no tengo principios. Lo que ya sabemos es cuáles son los principios de Vox, son los sillones», ha aseverado.

Considera Almeida que la palabra «caricatura» también se puede aplicar a la portavoz socialista, Reyes Maroto, que lo primero que ha hecho en su discurso es «saludar al jefe de la oposición, es decir, al delegado del Gobierno, por si acaso». «Ser apóstol del sanchismo le permitirá sobrevivir, pero no en la ciudad de Madrid, le permitirá seguir teniendo un cargo y un trabajo con cargo al Partido Socialista», ha trasladado.