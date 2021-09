El alcalde de Boadilla del Monte, el popular Javier Úbeda, ha empezado este viernes la sesión del Pleno municipal celebrado en la localidad madrileña con la lectura de los nombres de los casi 40 asesinados por el sanguinario etarra Henri Parot. Este miembro de ETA recibirá estos días homenajes camuflados de manifestaciones contra la cadena perpetua en el País Vasco por parte de la izquierda abertzale y sin que el Gobierno de Pedro Sánchez lo impida.

De esta manera, Úbeda, regidor del Partido Popular, ha continuado con la tradición que inició Antonio Basagoiti en 2013 en el Parlamento Vasco, de incluir en los actos institucionales la lectura de las víctimas de ETA y que luego han repetido políticos de otras siglas como Santiago Abascal, que lo recuperó en una de las sesiones celebradas el año pasado con la moción de censura.

Tras nombrar a cada una de las víctimas de Parot, Úbeda ha señalado que este gesto pretende “desagraviar lo que tendrá lugar estos días en País Vasco”.

Las plataformas abertzales Sare y Elkartasun Eguna habían convocado para este sábado una marcha de 31 kilómetros para rendir homenaje a Parot y exigir su salida de la cárcel. El etarra está condenado a casi 4.800 años de prisión por el asesinato de 39 personas.

No obstante, este viernes han desconvocado la marcha prevista para «no posibilitar la confrontación». Así lo ha asegurado Sare en una comparecencia ante los medios de comunicación. Los proetarras han optado por camuflar este homenaje por varias concentraciones «en todas las plazas de Euskal Herria». El lema de estas nuevas movilizaciones es el siguiente: «No a la cadena perpetua. Derechos Humanos, convivencia y resolución». La organización proetarra no ha hecho ninguna mención expresa a ningún preso de la banda terrorista ETA en concreto.

Entre los crímenes de Parot se encuentran el atentado con coche bomba en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en diciembre de 1987, en la que murieron 11 personas, seis de ellas menores de edad; la bomba contra la Dirección General de la Guardia Civil, en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, que provocó la muerte del periodista Jaime Bilbao y del niño de dos años Luis Delgado; o el asesinato de la fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Tagle, a la que Parot asestó varios tiros con una pistola Sig Sauer.

Parot ingresó en la cárcel de El Puerto de Santa María en 1990 y fue trasladado al Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León), a 300 kilómetros de Mondragón, el pasado 17 de abril.