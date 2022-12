El alcalde de Arganda (PSOE) cancela un cotillón con 500 entradas vendidas para que vayan al suyo

El Ayuntamiento de Arganda del Rey, gobernado por Guillermo Hita (PSOE), ha provocado un importante enfado entre los jóvenes de la localidad por impedir la celebración de un cotillón de Nochevieja que ya se celebró el año pasado y que había vendido ya 500 entradas. Por su parte, ha impulsado una fiesta de fin de año propia a la que ha puesto la alfombra roja usando los canales oficiales de información para promocionarla.

Tal como explican fuentes conocedoras de la situación a OKDIARIO, los dos locales de Arganda (Manma 5 y San Juan 33) que se han unido para repetir la Fiesta de Nochevieja del año pasado se han topado con una zancadilla del Consistorio. Con un mes de antelación, el Ayuntamiento ha decidido prohibir por la vía de los hechos el evento sin dar explicación alguna, sin alternativas y sin una argumentación. Han pedido un encuentro con el alcalde, pero después de una semana ni siquiera les ha transmitido una contestación.

Los dos negocios afectados han cargado las tintas contra la Corporación local. «A día de hoy el Ayuntamiento de Arganda no nos permite la celebración de la fiesta en los Salones OMA, sin darnos ningún motivo ni ninguna explicación más que su negativa. A pesar de que hace una semana pedimos una reunión con el señor alcalde, seguimos sin saber nada, no tenemos ninguna contestación, ni respuesta, ni un por qué claro. Tenemos el precedente del año pasado en el que no hubo ningún problema, conseguimos juntar a cientos de jóvenes de Arganda para celebrar el Nuevo Año con buen ambiente. No entendemos la decisión de este año», exponen.

«Siempre nos quejamos de que en Arganda el ocio nocturno es casi inexistente, y lo sabréis todos los que os tenéis que ir finde tras finde a pueblos de al lado con una capacidad diez veces menor, pero una vida social mil veces mayor. Lo único que se va a conseguir es que desaparezca lo poco que queda porque a quien tiene ganas de organizar algo se le pone palos en las ruedas y se le impide llevar a cabo su iniciativa», censuran.

Estos promotores privados exige «respeto» a los jóvenes argandeños. «No pedimos nada del otro mundo, ni ayudas, ni cesiones, sólo pedimos dejar celebrar la llegada del 2023 en nuestro pueblo como hacen en todos lados. Y con quien queremos. Ojalá la otra fiesta salga bien, pero los nuestros quieren estar con nosotros. Esperamos que el Ayuntamiento rectifique o al menos nos den una explicación. Con este mensaje ni estamos atacando a nadie, ni queremos ir en contra de nadie. Sólo pedimos facilidades de vez en cuando. En caso de suspensión definitiva se devolverá el dinero íntegro, porque a nosotros sí nos importáis más que el dinero», apostillan.

«Antes de tirar el trabajo de meses atrás, abrid los ojos y pensad más en el porqué quizá la gente del pueblo no se queda en el pueblo. Porque la codicia de una noche condiciona el crecimiento del resto de locales durante todo un año. Antes de seguir jugando con 600 personas abrid los ojos y pensad en vuestro pueblo. No hagáis las cosas así, porque en vez de ganar perderéis mucho más, señor alcalde», concluyen.

PP

Por su parte, el PP ha pedido una solución urgente. «Los jóvenes de Arganda necesitan que se hable mucho menos de ellos y que se les deje trabajar más en iniciativas para nuestro pueblo. No están pidiendo ninguna ayuda, solamente que la Administración pública no les ponga zancadillas», ha expuesto el candidato del PP en esa localidad, Alberto Escribano. «Llevamos mucho tiempo diciendo que el ocio nocturno en Arganda está muerto y con razón, pero lejos de remediarlo lo están destruyendo aún más», agrega.

«La iniciativa pública no puede ir encaminada a hundir y asfixiar a la iniciativa privada y es lo que está consiguiendo el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Rectifiquen que están a tiempo», pide el actualmente diputado autonómico popular.

Ayuntamiento

Por su parte, la fiesta que impulsa el propio Consistorio de Arganda, «Nochevieja Party 3.0» aparece en las redes sociales oficiales del municipio. Destacan que se celebrarán que la cita será «en unas instalaciones de auténtico lujo donde ensayan los mejores artistas nacionales e internacionales, y que cuenta con un plató de más de 1.000 metros cuadrados totalmente equipado por la mejor empresa del sector».

«El recinto contará con todas las medidas de seguridad, 40.000w de sonido profesional, 30.000w de luz robotizada, servicio de ropero y amplio parking gratuito. Durante la noche actuarán dos djs. Las entradas, ya a la venta, tienen un precio de 40 euros, incluyendo dos consumiciones», publicitan gracias a «la colaboración especial del Ayuntamiento».